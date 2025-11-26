Cuánto cuesta el boleto más barato para el concierto número 13 de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Shakira anunció conciertos en México. (Shakira oficial)

El regreso de Shakira a los escenarios mexicanos en 2026 ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores, luego de que Ocesa confirmara que la artista colombiana sumará tres presentaciones en el país como parte de la etapa final de su gira internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

La capital mexicana, junto con Mérida y Tuxtla Gutiérrez, figura entre las ciudades elegidas para este cierre, lo que amplía las oportunidades para que el público nacional disfrute de su espectáculo.

La intérprete de Barranquilla, que ya había cosechado un notable éxito en la Ciudad de México durante sus conciertos previos, anunció su retorno para el 27 de febrero de 2026, fecha en la que ofrecerá un último show en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. El 21 de febrero Shakira llegará al Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez, y el 24 de febrero será el turno del Estadio Carlos Iturralde de Mérida.

Estas son las fechas que debes tomar en cuenta si quieres ver a Shakira en México:

Venta Beyond: jueves 27 de noviembre, 9:00 AM

Preventa Priority: viernes 28 de noviembre, 9:00 AM

Preventa Banamex: lunes 1 de diciembre, 2:00 PM

Venta General: martes 2 de diciembre, 2:00 PM

El boleto más barato para Shakira en CDMX: ventajas y desventajas

Shakira completó su última presentación en el estadio GNP Seguros, imponiendo un récord de fechas en una misma gira, en dicho recinto - crédito cortesía Ocesa

Como era de esperarse, Shakira repetirá los precios de los conciertos anteriores. El boleto más barato para Las Mujeres Ya No Lloran World Tour cuesta 1,217 pesos mexicanos y corresponde a la sección Naranja C, que se ubica en las gradas más alejadas del escenario. La principal ventaja es que es un lugar con asiento asignado, por lo que no tendrás que llegar antes. La desventaja es que la vista no es buena; sin embargo, el Estadio GNP Seguros cuenta con pantallas para que no te pierdas de ningún detalle del show.

Estos son los precios de los otros boletos:

Rojo: $10,856.75

Amarillo: $8,050.75

Rosa: $6,830.75

Azul: $5,610.75

Morado: $4,390.75

Zona GNP: $3,536.75

Café: $3,170.75

Verde B: $2,438.75

Naranja B: $1,950.75

General B: $1,584.75

Verde C: $1,340.75

La espectacular carrera de Shakira

Shakira, nacida en Barranquilla, Colombia, inició su carrera musical a principios de la década de 1990. Tras dos álbumes con impacto moderado en el mercado local, alcanzó reconocimiento internacional con “Pies Descalzos” en 1995. Temas como “Estoy Aquí” y “Antología” consolidaron su presencia en Latinoamérica. Su siguiente álbum, “¿Dónde Están los Ladrones?” (1998), reforzó su posición y mostró una evolución en la producción y composición musical.

En 2001, Shakira realizó la transición al mercado angloparlante con “Laundry Service”, cuyo sencillo “Whenever, Wherever” se convirtió en un éxito global. Su habilidad para fusionar pop, rock y ritmos latinos contribuyó a su proyección internacional. A lo largo de los años lanzó discos como “Fijación Oral”, “She Wolf” y “El Dorado”, que reafirmaron su influencia en la música pop.

Además de su talento musical, Shakira destacó por sus coreografías y su particular estilo de danza, inspirado en la mezcla de culturas. Fuera de los escenarios, impulsó la Fundación Pies Descalzos dedicada a la educación infantil en Colombia. Con presentaciones icónicas como el Super Bowl 2020, Shakira se consolidó como una de las artistas latinoamericanas más influyentes de las últimas décadas.