Shakira anuncia último show de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en CDMX

Shakira regresa a la Ciudad de México en 2026.

Shakira sorprendió a sus fanáticos en la Ciudad de México al anunciar una nueva presentación como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Según lo informado por Ticketmaster, la artista originaria de Barranquilla estará en la capital mexicana el 27 de febrero de 2026, fecha en la que ofrecerá un último espectáculo para el público local.

El anuncio generó expectativa entre los seguidores de la cantante, quienes esperan conocer los detalles oficiales sobre el regreso de la intérprete a la capital mexicana. Durante su nueva ronda de conciertos para 2026, Shakira integrará a la capital mexicana entre las ciudades incluidas en una gira internacional que la ha llevado por diferentes escenarios del mundo.

Ticketmaster destacó la relevancia del evento y confirmó la fecha, ofreciendo información sobre la venta de boletos para el espectáculo planeado. Este concierto será parte del cierre de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, marcando un momento especial para sus seguidores en México.

cartel oficial. (Ocesa)

Ciudades a las que Shakira regresará en 2026

Luego del éxito obtenido en la Ciudad de México, Shakira anunció que regresará en 2026 no únicamente a la capital, sino también a Mérida y Tuxtla Gutiérrez.

La ampliación de fechas y sedes ofrece a sus seguidores la posibilidad de asistir a sus conciertos, en caso de no haber adquirido boletos durante las presentaciones programadas para 2025.

La intérprete colombiana incluirá así nuevas ciudades en el itinerario de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, permitiendo que más fanáticos tengan acceso a sus espectáculos.

Shakira regresa a CDMX. SHAKIRA. Invitados: Grupo Frontera.

Recintos y fechas en las que Shakira regresará a México

Shakira incluirá tres ciudades mexicanas en su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en 2026.

El 21 de febrero se presentará en el Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente, el 24 de febrero, ofrecerá un espectáculo en el Estadio Carlos Iturralde de Mérida. Finalmente, el 27 de febrero, la artista se presentará en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Cada una de estas fechas proporciona a los seguidores de diversas regiones del país la oportunidad de asistir a uno de sus conciertos, consolidando así su conexión con el público mexicano.

Fecha en que inicia la venta de boletos para ver a Shakira en México

27 de noviembre a las 9:00 AM: se habilitará la preventa exclusiva para tarjetahabientes VIP de Banamex. 28 de noviembre a las 9:00 AM: comenzará la venta Priority, dirigida a clientes del mismo banco. 1 de diciembre a las 2:00 PM: la preventa se ampliará para titulares de tarjetas de crédito o débito Banamex. 2 de diciembre desde las 2:00 PM: se abrirá la venta general en la que los boletos podrán ser adquiridos con cualquier tarjeta.

Shakira volverá a brillar en la Ciudad de México. (Foto: Lulu Urdapilleta, Ocesa)

Elesquema de preventa y venta general brindará diferentes opciones a los seguidores de Shakira para adquirir sus entradas y asistir a las presentaciones en Tuxtla Gutiérrez, Mérida y la Ciudad de México.