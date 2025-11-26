“¿Cómo te atreves a meterte con una víctima?”, diputado del Movimiento del sombrero arremete contra Fernández Noroña

Bautista Tafolla defendió públicamente a Grecia Quiroz y advirtió a quienes busquen atacarla con fines políticos. FB Carlos Alejandro Bautista Tafolla| Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan desató una confrontación directa entre Gerardo Fernández Noroña y Carlos Alejandro Bautista Tafolla. El senador morenista lanzó señalamientos contra Grecia Quiroz, viuda de Manzo y nueva alcaldesa de la ciudad, acusándola de buscar lucrar políticamente con la tragedia. Ante esto, Bautista reaccionó con firmeza en sus redes sociales, defendiendo a Quiroz frente a las acusaciones.

Bautista publicó: “¿Cómo te atreves a meterte con una víctima cuando no entiendes su dolor? No está ahí por elección... está ahí porque le arrebataron al amor de su vida". En su mensaje, dejó claro su apoyo a Grecia Quiroz y advirtió a quienes pretendan cuestionarla con fines políticos: “A ti, que solo te preocupa seguir respirando política: métete conmigo. Pero a Grecia, déjala en paz".

El diputado local agregó que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera que critique a Quiroz, señalando: “Y si quieres hablar, aquí te espero en Uruapan… o dime a dónde voy". Finalmente, cerró su mensaje a Noroña con una declaración de identidad política: “Aquí no somos derecha, aquí somos pueblo cabrón".

El origen de la disputa: Fernández Noroña responde

La reacción de Bautista Tafolla surgió tras las declaraciones de Fernández Noroña, quien en su podcast criticó duramente a Grecia Quiroz. El senador sostuvo que las acusaciones que la alcaldesa hizo contra Raúl Morón y Leonel Godoy respondían a intereses personales.

Fernández Noroña afirmó: “La declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan de señalar a Godoy y Morón como posibles responsables, ella puede ir a declarar a la Fiscalía y dar elementos si es que los tiene, pero la declaración es evidentemente que es una declaración política donde ella, la ambición se le despertó y va por la gobernatura de Michoacán".

El senador sugirió que la viuda de Manzo está en busca de la gubernatura y que, para lograrlo, recibirá el apoyo de la oposición. Detalló: “Es evidente que ya está en esa línea y que la derecha la va a apoyar con todo porque requieren figuras fascistas que legitimen y que tengan cierto respaldo popular".

Contexto de la pelea entre Grecia Quiroz y Noroña

El enfrentamiento entre Grecia Quiroz y Fernández Noroña inició cuando la alcaldesa de Uruapan solicitó investigar a los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy por posibles nexos con el asesinato de su esposo. Frente a estas acusaciones, Noroña no dudó en calificar la postura de Quiroz como parte de una estrategia personal.

No es la primera vez que Fernández Noroña entra en controversia con la opisción por el asesinato de Carlos Manzo. Durante una transmisión en vivo el 2 de noviembre, el legislador de Morena subrayó el vínculo político con el alcalde de Uruapan, al recordar que ambos compartieron curul en 2018 y 2021.

Noroña enfatizó: “No era su compañero, era compañero nuestro. Carlos Manzo fue diputado federal por Morena”, y cuestionó que sectores opositores intentaran apropiarse mediáticamente de la figura del edil asesinado.