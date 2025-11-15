Noroña minimiza polémica en Universidad de Guanajuato donde estudiantes lo corrieron: “Estuve dos horas, intenso”

Tras sus últimas polémicas estudiantes de la Universidad de Guanajuato reclaman a Noroña, sobre todo por tema de austeridad republicana. Crédito: x/@alexramblasr

A través de un video en la red social X, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, habló acerca de lo sucedido el día de ayer, 13 de noviembre de 2025, en la Universidad de Guanajuato, desde su perspectiva la confrontación no tuvo la relevancia que se difundió en medios de comunicación y redes sociales.

“Ayer estuve en la Universidad de Guanajuato. Los medios mintiendo. Dos horas estuve intenso, ciertamente, pero maravilloso”, comentó el legislador en la grabación de menos de un minuto.

Precisó que la mayoría de los asistentes estaban “apoyando”, a decir de Noroña: “Va muy bien el movimiento aquí en Guanajuato”. Incluso, aseguró que convivió con los universitarios, “Cuarenta minutos de fotografías”.

Rumbo a la elección para gobernar Guanajuato en 2027, el morenista aseguró que el estado ha sido “la cuna del conservadurismo”, por lo que, “la Cuarta Transformación va a gobernar Guanajuato... La capital y todo el estado”.

Noroña aseguró que paso 2 horas en la Universidad de Guadalajara donde estudiantes se oponían a su presentación: "La mayoría de la gente apoyando" Crédito: X, fernandeznoroña

Noroña se confrontó con estudiantes de la Universidad de Guanajuato

En videos difundidos la noche del jueves, se observa al senador Noroña enfrentando cuestionamientos por parte de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes le reprocharon su falta de “austeridad republicana”, pese a la postura del movimiento político al que pertenece, en el que la dirigente Luisa María Alcalde ha hecho distintos llamamientos para aplicar este principio.

La Universidad de Guanajuato extendió una invitación a Noroña para participar en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas (ENECP), sin embargo, su visita a la institución no fue bien recibida por la comunidad estudiantil.

“¡Que se largue!”, gritaban quienes encararon con pancartas al senador, mientras que algunas de sus respuestas estuvieron dedicadas a frenar la protesta en su contra:

“Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la asamblea, entonces no es correcto”

“No, no, no me parece correcto, compañera profesora no puede poner el desorden, recoja ese micrófono”

“No puede ser que se suban al presídium que les den la palabra y que les permitan reventar la asamblea”

“Quieren protestar que protesten”

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato confrontaron a Noroña por distintas polémicas respecto a la "austeridad republicana". (Foto: captura de pantalla)

Al ver que los estudiantes no detenían su exigencia y continuaban exhibiendo distintas polémicas en las que se ha visto envuelto el senador, éste dijo que continuaría, ya que no le afectaba la presencia de quienes también calificó como “porros”, razón por la que dijo que les regalaría el libro escrito por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “para que vean lo que hemos hecho, lo que hemos avanzado”.