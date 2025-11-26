“Coatlicue” será la supercomputadora más poderosa desarrollada en México, revela el gobierno de Sheinbaum

El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino. |(Gobierno de México)

José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presentó las características de la supercomputadora de nombre “Coatlicue”.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Merino explicó que una supercomputadora consiste en miles de procesadores, detallando que “un procesador es lo que compone a una computadora normal como la que tenemos en nuestras casas o en nuestros trabajos o en la escuela, que trabajan al mismo tiempo”. Precisó que estas miles de computadoras trabajan conjuntamente para resolver un mismo problema.

Destacó que suelen emplearse estos equipos en situaciones que requieren el manejo de millones y millones de datos. Enfatizó que, “incluso con una computadora avanzada tomaría meses, a veces hasta años”, resolver esta clase de problemas, mientras que con la supercomputadora, “en dos segundos o minutos ya estaría listo”.

Información en proceso...