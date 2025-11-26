México

“Coatlicue” será la supercomputadora más poderosa desarrollada en México, revela el gobierno de Sheinbaum

Este dispositivo, que tendrá la potencia de 400 mil computadoras, incluye 15 mil GPU’s, lo que permitirá imágenes con mayor nitidez

Guardar
El titular de la Agencia
El titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino. |(Gobierno de México)

José Antonio Peña Merino, secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presentó las características de la supercomputadora de nombre “Coatlicue”.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Merino explicó que una supercomputadora consiste en miles de procesadores, detallando que “un procesador es lo que compone a una computadora normal como la que tenemos en nuestras casas o en nuestros trabajos o en la escuela, que trabajan al mismo tiempo”. Precisó que estas miles de computadoras trabajan conjuntamente para resolver un mismo problema.

Destacó que suelen emplearse estos equipos en situaciones que requieren el manejo de millones y millones de datos. Enfatizó que, “incluso con una computadora avanzada tomaría meses, a veces hasta años”, resolver esta clase de problemas, mientras que con la supercomputadora, “en dos segundos o minutos ya estaría listo”.

Información en proceso...

Temas Relacionados

CoatlicueJosé MerinoLa mañaneraSupercomputadoramexico-noticias

Más Noticias

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

La actriz es considerada un ícono en los melodramas mexicanos

Victoria Ruffo anuncia su regreso

Jóvenes entran a cabina de conductor del Metro en CDMX, redes estallan por falta de vigilancia

La grabación viral evidenció fallas en la vigilancia del STC y generó preocupación por el acceso a zonas restringidas

Jóvenes entran a cabina de

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de noviembre: cierres parciales en la L2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Mala racha en el precio del dólar se extiende y el peso mexicano cotiza al alza 26 de noviembre

El dólar suma dos jornadas consecutivas cotizando a la baja frente al peso mexicano

Mala racha en el precio

Intervención en pozo provocará baja presión de agua en la alcaldía Benito Juárez, esta es la colonia afectada

Los vecinos afectados podrán solicitar pipas al *426

Intervención en pozo provocará baja
MÁS NOTICIAS

NARCO

El dueño de Miss Universo,

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

Detienen a motociclista con aparente droga en Iztacalco; vehículo estaría ligado a robo a mujer finlandesa

‘El Pelón’ extorsionó a mamás de los dos jóvenes implicados en el caso Carlos Manzo

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Comunidad LGBT+ se burla de

Comunidad LGBT+ se burla de Ángela Aguilar tras marioneta de ella en La Más Draga: “No es icónica”

Las polémicas de Raúl Rocha Cantú: despidos, inclusión forzada, amaño en Miss Universo y nexos con el narco

Quién es Anne Jakrajutatip, la copropietaria de Miss Universo acusada de fraude y que estaría en México

Lupita Jones revela paradero de Anne Jakkaphong, en medio de reportes de una investigación de la FGR contra Raúl Rocha Cantú

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

DEPORTES

Qué dijo Penta Zero Miedo

Qué dijo Penta Zero Miedo sobre su dolorosa lesión en WWE RAW y cuánto tiempo estaría fuera

El ciclista mexicano Isaac del Toro es reconocido como Ídolo Deportivo del 2025

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football toma la cima del ranking mundial

Mikel Arriola recluta a atletas mexicanos para impulsar al Tri rumbo al Mundial 2026

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 26 de noviembre