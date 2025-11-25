México

Travis Barker, baterista de Blink-182, se une a Fuerza Regida

La inesperada aparición del baterista sorprendió con una explosiva fusión de punk y regional mexicano en California

El baterista de Blink-182 se
El baterista de Blink-182 se aventó un palomazo con Fuerza Regida. Crédito: X/ @WadeJo8

Un encuentro inesperado sacudió la escena musical en San Bernardino, California. El legendario baterista de Blink‑182, Travis Barker, apareció sorpresivamente en el festival Don’t Fall in Love Fest 2025 para tocar junto a Fuerza Regida, la agrupación emblema del regional mexicano.

El gesto, que nadie anticipaba, se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival y en un símbolo de la fusión cultural que vive la música actual.

El baterista de Blink-182 es
El baterista de Blink-182 es reconocido por su gusto de improvisar durante los shows. Crédito: X/ @blink182py

La inesperada unión entre el ícono del punk rock californiano y la banda mexicana-estadounidense generó una explosión de emociones entre los asistentes, quienes presenciaron cómo dos mundos musicales aparentemente distantes se fusionaban en un mismo espacio.

Cómo se vivió el encuentro entre Travis Barker y Fuerza Regida

La participación de Barker no fue anunciada previamente. Mientras Fuerza Regida interpretaba sus corridos más populares, el baterista californiano se sumó con una particular entrada al estilo punk rock.

La mezcla de ritmos sorprendió al público, reaccionó con gritos, aplausos y miles de celulares en alto, mientras las redes sociales se inundaban de videos y comentarios que aplaudían el encuentro.

El baterista de Blink-182 apareció
El baterista de Blink-182 apareció sorpresivamente en el show de Fuerza Regida, impactando a los asistentes por el choque musical. Crédito: X/ @rafaelsthoughts

Más allá de la sorpresa, el palomazo simbolizó la creciente apertura del regional mexicano hacia audiencias globales y la disposición de artistas consolidados como Barker a explorar nuevas formas de expresión.

Tras el show, el baterista de Blink-182 expresó su entusiasmo por el género y su interés en explorar nuevas fusiones. Por su parte, Jesús Ortiz Paz (JOP), líder de Fuerza Regida, subrayó que el objetivo del evento es romper barreras musicales y demostrar que artistas de mundos distintos pueden compartir escenario.

Travis Barker y su acercamiento con la cultura mexicana

Pero el acercamiento del baterista a la cultura mexicana no se limita a su reciente aparición con Fuerza Regida. Hace poco, el baterista colaboró con el icónico Dr. Simi, personaje de Farmacias Similares, para promocionar su línea de productos veganos para el bienestar Barker Wellness en México.

El acuerdo fue dado a
El acuerdo fue dado a conocer a través de un comunicado conjunto difundido en sus plataformas digitales. (Captura de pantalla travisbarker.com)

En la campaña reconocida bajo el lema Comienza el viaje, el Dr. Simi fue transformado en Barker y apareció tocando la batería junto a Barker en un video promocional que rápidamente se viralizó.

La unión entre un ícono del punk rock y un personaje tan arraigado en la cultura popular mexicana fue vista como un puente entre mundos distintos, similar al que se vivió en San Bernardino con Fuerza Regida.

Don’t Fall in Love Fest 2025: el escenario ideal para reunir a Fuerza Regida y Travis Barker

El Don’t Fall in Love Fest 2025 además reunió a múltiples artistas de distintos géneros y generaciones, tales como: Future, Neton Vega, Óscar Maydon, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Chief Keef, Snow Tha Product, entre otros.

La diversidad del line‑up consolidó al festival como el espacio multicultural perfecto para que convergieran géneros de tanta diversidad como el regional mexicano, el hip‑hop, el punk y la música urbana.

Travis Barker se ha consolidado
Travis Barker se ha consolidado como uno de los bateristas más explosivos en la escena del punk rock contemporáneo. (Captura de pantalla shop.ticketmaster)

Es por ello que la aparición de Travis Barker junto a Fuerza Regida en este evento representó que la música puede derribar fronteras y unir públicos diversos. Sumada a su colaboración con el Dr. Simi, queda claro que Barker está construyendo de a poco una relación cada vez más estrecha con la cultura mexicana.

