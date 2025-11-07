Travis Barker de Blink-182 y el Dr. Simi sorprenden con inesperada colaboración: “Comienza el viaje”

El acuerdo fue dado a conocer a través de un comunicado conjunto difundido en sus plataformas digitales. (@travisbarker, Instagram)

La llegada de Barker Wellness a México, de la mano de Farmacias Similares y bajo la mirada cómplice del icónico Dr. Simi, ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de Travis Barker y los fanáticos de Blink-182.

El anuncio de esta colaboración, que permitirá que los productos veganos y libres de crueldad animal de la marca fundada por el baterista estadounidense estén disponibles en las 9.500 sucursales de la cadena mexicana, ha sido celebrado tanto en redes sociales como en la comunidad musical.

La noticia se difundió a través de videos publicados en las cuentas oficiales de Barker Wellness y Farmacias Similares. En una de las grabaciones, la popular botarga del Dr. Simi aparece tocando la batería, mientras que en otra escena se observa a Travis Barker junto al personaje en un auto convertible.

Al final del primer video, el músico declara: “Barker Wellness al fin está en México”. Las descripciones de las publicaciones refuerzan el mensaje: “Comienza el viaje del bienestar. Barker Wellness x Dr. Simi en camino” y “¡Grandes noticias. Barker Wellness x Farmacias Similares, ahora en las 9,500 tiendas en todo México!”.

El músico hizo una inesperada mancuerna |Crédito: IG, barkerwellness

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. Los comentarios en redes sociales reflejan la emoción por la alianza: “Qué bueno que es con farmacias similares. Están en todo México hasta los rincones más chiquitos. Buena elección de Travis”, escribió un usuario.

Otros mensajes destacaron el carácter entrañable de la colaboración: “Mis dos personas favoritas, de joven me curaba con tu música, ahora me curo con los lunes de 25% del padrino Simi” y “Travis hermano, ya eres mexicano”.

La creatividad de los fans también se manifestó en propuestas como la creación de un llavero Simi-Travis o la venta de merchandising del Dr. Simi baterista.

El impacto de la noticia trascendió el ámbito comercial y se proyectó hacia el universo de los festivales musicales. Muchos usuarios especularon sobre la posibilidad de que Blink-182 participe en el Simi Fest 2025, el evento organizado por Farmacias Similares que celebrará su segunda edición el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Barker Wellness llega a México de la mano de Farmacias Similares y el icónico Dr. Simi, generando entusiasmo entre fans de Travis Barker y Blink-182 (Instagram: travisbarker)

Entre los comentarios más compartidos se encuentran: “¡El SimiBarker se hizo canon de golpe!” y “Que no nos sorprenda si en una de esas el Simi Fest baja a Blink”.

El Simi Fest, que este año contará con dos escenarios, experiencias inmersivas y actividades interactivas en Similandia, ha consolidado su lugar en la cultura pop mexicana.

La segunda edición del Simi Fest se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (@dr.simi_oficial, Instagram)

El festival nació tras un episodio ocurrido en 2021, cuando durante un concierto de Aurora, una fan lanzó al escenario un peluche personalizado del Dr. Simi, gesto que se transformó en tradición y motivó a Farmacias Similares a crear su propio evento musical.

En la edición de este año, el cartel incluye a artistas como Empire of the Sun, Leon Bridges, Caloncho, Roosevelt, Maribou State, Simpson Ahuevo y Rhye, y los asistentes podrán personalizar peluches, participar en dinámicas de realidad virtual y competir en la “Simi Race”.