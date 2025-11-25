México

Manuel Velasco y Cynthia Rodríguez roban foco en los Emmy Awards tras acompañar a Anahí y Carlos Rivera a la gala

El político y la ex conductora de ‘Venga La Alegría’ acompañaron a la RBD y al cantante en su paso por la alfombra roja

Manuel Velasco y Cynthia Rodríguez
Manuel Velasco y Cynthia Rodríguez roban foco en los Emmy Awards tras acompañar a Anahí y Carlos Rivera a la gala

Una aparición inusual de figuras mexicanas del espectáculo y la política en la alfombra roja de los International Emmy Awards 2025 marcó una de las postales más comentadas de la ceremonia.

Mientras el programa “¿Quién es la Máscara?” competía por el galardón internacional y tuvo entre sus representantes a Anahí y Carlos Rivera, acompañados por el político Manuel Velasco y la presentadora Cynthia Rodríguez

El evento se celebró en Nueva York durante la última semana de noviembre, con una importante cobertura mediática para las delegaciones latinoamericanas.

Un desfile mexicano en la alfombra roja Emmy Awards 2025, pero Anahí roba todas las miradas

La edición 2025 de los International Emmy Awards reunió a destacadas figuras de la televisión mundial. En ese marco, la presencia de Anahí, reconocida ex integrante de RBD y actual investigadora de “¿Quién es la Máscara?”, sobresalió no solo por su rol dentro del equipo nominado, sino también por elegir un vestido metalizado de la firma Iann Dey.

Anahí portó un vestido metalizado
Anahí portó un vestido metalizado de la firma Iann Dey

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conquistan los Emmy Awards 2025

Carlos Rivera fue otro de los protagonistas al sumarse al grupo de representantes del formato mexicano, competencia de la que ya ha formado parte como investigador.

El evento, al que asisten tradicionalmente representantes de los programas seleccionados, presenció la llegada de ambos acompañados por sus respectivas parejas: Manuel Velasco, senador y ex gobernador de Chiapas, y Cynthia Rodríguez, cantante y ex conductora del matutino “Venga La Alegría”.

La buena sintonía entre ambos matrimonios y la cercanía que evidenciaron en la alfombra roja, una postal poco habitual en galas donde suelen predominar actores y productores.

El resultado para México: sin premio en la categoría de Entretenimiento Sin Guion

La delegación mexicana asistió como representante de “¿Quién es la Máscara?”, que compitió por la estatuilla en la categoría de Entretenimiento Sin Guion. El formato mexicano buscaba obtener el primer reconocimiento de este tipo para un programa de entretenimiento nacional, tras varias nominaciones en ediciones anteriores.

La mexicana cuenta con una nominación gracias al éxito arrollador del programa '¿Quién es la Máscara? sexta temporada. Crédito: Instagram/@anahi

El estilo de Anahí: tributo a México en una noche global

La ex RBD acaparó los reflectores de la prensa de moda al portar un vestido de Iann Dey, casa de moda mexicana reconocida por vestir a celebridades nacionales en eventos internacionales.

La cantante optó por una pieza sofisticada y larga de corte strapless, imposible de ignorar entre los asistentes. Para complementar su imagen, Anahí contó con colaboradores de la industria como Jorge Beltrán en el peinado —con cabello suelto y ondas ligeras— y Javier de la Rosa en maquillaje, quien apostó por resaltar facciones naturales sin restar protagonismo al brillo del atuendo.

Una gala sin victoria para México, pero con alta visibilidad

La nominación de “¿Quién es la Máscara?” consolidó el posicionamiento de los formatos nacionales en la industria televisiva internacional. A pesar de no recibir la estatuilla, la presencia de figuras como AnahíCarlos RiveraManuel Velasco y Cynthia Rodríguez asegura visibilidad para la televisión mexicana y para la moda nacional.

