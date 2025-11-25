México

Las vitaminas que deben tomar las embarazadas para prevenir la descalcificación, anemia y el bajo peso en el bebé

La falta de nutrientes en esta etapa puede tener un impacto significativo tanto en la madre como en el bebé

Durante el embarazo suele ser
Durante el embarazo suele ser vital la suplementación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como sabemos el embarazo es una etapa crucial en la vida de las mujeres que lo viven, debido a que supone una gran exigencia tanto física como mentalmente.

Es por ello que es importante llevar un control adecuado y una buena alimentación ya que la adecuada ingesta de vitaminas durante el embarazo impacta de manera directa en la salud de la mujer y el desarrollo del feto.

Lo anterior se debe a que este periodo representa una etapa de mayores demandas nutricionales, en la que el organismo materno debe cubrir sus propias necesidades y las del bebé en formación.

En este sentido, el aporte correcto de vitaminas es clave para prevenir complicaciones, fomentar un crecimiento fetal saludable y reducir riesgos asociados al parto y al desarrollo posterior del recién nacido.

La vitaminas y otros nutrientes
La vitaminas y otros nutrientes son vitales en esta etapa de la mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las vitaminas que son vitales para un embarazo saludable

Durante el embarazo, hay vitaminas y minerales recomendados para prevenir la descalcificación ósea, la anemia y el bajo peso al nacer, entre las cuales destacan las siguientes:

  • Ácido fólico (vitamina B9): Ayuda a prevenir defectos del tubo neural y reduce el riesgo de bajo peso al nacer.
  • Hierro: Previene la anemia materna y favorece el desarrollo adecuado del feto.
  • Calcio: Contribuye a evitar la descalcificación ósea en la madre y asegura el correcto desarrollo óseo del bebé.
  • Vitamina D: Facilita la absorción de calcio y apoya la salud ósea de la madre y el bebé.
  • Vitamina B12: Participa en la formación de glóbulos rojos y el desarrollo neurológico fetal.
  • Vitamina C: Mejora la absorción de hierro y favorece la salud del sistema inmunológico.

Es importante mencionar que si bien la mayoría de estas pueden obtenerse por medio de la alimentación, durante el embarazo la demanda nutricional es tan elevada que se vuelve vital llevar a cabo suplementación para poder cubrir las necesidades tanto del feto comode la madre.

La suplementación específica debe indicarse
La suplementación específica debe indicarse según las necesidades individuales y bajo control médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los alimentos más recomedados para las embarazadas

Además de la suplementación, durante el embarazo se recomienda una alimentación variada y equilibrada que aporte todos los nutrientes necesarios para el desarrollo fetal y el bienestar materno. Entre los alimentos que más suelen aportar beneficios se encuentran los siguientes:

  • Verduras y frutas frescas: Ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra.
  • Cereales integrales: Pan, arroz, avena y pastas integrales, que aportan energía y fibra.
  • Lácteos y derivados: Leche, yogur y quesos, preferiblemente bajos en grasa, por su aporte de calcio y vitamina D.
  • Carnes magras: Pollo, pavo, res sin grasa y pescado bien cocido, fuentes de proteínas, hierro y vitamina B12.
  • Legumbres: Lentejas, garbanzos, porotos y soja, con proteínas, fibra, ácido fólico y hierro.
  • Huevos: Aportan proteínas de alta calidad y colina, importante para el desarrollo cerebral.
  • Frutos secos y semillas: Nuez, almendras, chía y lino, ricos en grasas saludables, hierro y calcio.
  • Aceites vegetales: Aceite de oliva y de girasol, importantes para el aporte de ácidos grasos esenciales.

Es necesario evitar pescados con alto contenido de mercurio, carnes crudas, quesos sin pasteurizar, alcohol y cafeína en exceso. Siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud para adaptar la dieta a las necesidades individuales.

