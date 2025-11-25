México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 24 de noviembre

Este refugio es el más codiciado cada lunes y jueves entre rojos y azules

Los lunes están destinados para la Villa 360.
Los lunes están destinados para la Villa 360. CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La expectativa por conocer quién conquistará la Villa 360 marca la jornada de este lunes en las playas donde se desarrolla Exatlón México 2025.

Tras un fin de semana que dejó al equipo azul en desventaja, luego de perder a una de sus integrantes en la ronda de eliminación del domingo, los participantes retoman hoy la competencia enfocados en obtener una de las recompensas más codiciadas del reality, esencial para su rendimiento a medida que la temporada se acerca al desenlace.

Los rumores de fans y páginas que registran el rendimiento de cada deportista sugieren que el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 24 de noviembre; sin embargo, los fans deberán esperar hasta que inicie el episodio para saber quién obtuvo este triunfo.

Qué es la Villa 360 en Exatlón México

Así es la Villa 360
Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

La importancia de la Villa 360 radica en el impacto directo que tiene sobre la capacidad de descanso, recuperación y alimentación de los atletas.

Este espacio ofrece condiciones superiores en comparación con las áreas de estancia básicas. Los beneficios incluyen ambientes más cómodos para reposar, mejores recursos para la recuperación muscular y un entorno estratégico donde planear las siguientes etapas de la competencia.

La batalla por la Villa 360 suele ser una de las más intensas semana tras semana.

El desafío de este lunes requiere no solo fuerza física sino también gran precisión y cohesión de equipo. La coordinación en los relevos, así como la puntería en la zona de tiro, aparecen como factores decisivos.

El rendimiento individual y colectivo será determinante, con ambos equipos –rojo y azul– enfrentándose bajo presión máxima y diferentes motivaciones. Mientras los rojos buscan consolidar su posición, los azules intentan recuperarse tras la reciente eliminación.

Dónde ver Exatlón México

A pesar de que el desenlace oficial solo será confirmado durante la emisión en vivo por Azteca Uno a las 19:00 horas. Se sabe que cualquier error puede inclinar la balanzasubrayando que el menor descuido podría definir al ganador de la noche.

Los deportistas de Exatlón México
Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por la salvación de la semana CRÉDITO: FB/ExatlonMx

Para quienes deseen seguir el episodio por vías digitales, la transmisión está disponible en la plataforma oficial de TV Azteca para dispositivos móviles.

Quién salió de Exatlón México

El octavo ciclo de competencia en Exatlón México 2025-2026 estuvo marcado por la salida de una de las participantes más recientes, Vanessa López, quien abandonó las playas del reality tras apenas dos semanas de integración al programa. La eliminación se definió en un duelo directo entre mujeres, en el que Thaily Suárez, representante del Equipo Rojo, logró imponerse y asegurar su permanencia.

El formato de eliminación de la octava semana puso en riesgo exclusivamente a las mujeres, intensificando la presión sobre las competidoras.

El duelo de eliminación se disputó bajo la modalidad de cinco vidas, con la posibilidad de obtener puntos extra, lo que añadió un componente estratégico a la competencia. Vanessa López, quien había llegado como refuerzo al Equipo Azul tras las bajas por lesión, se enfrentó a Thaily Suárez en un enfrentamiento decisivo.

Finalmente, Suárez consiguió arrebatar la última vida a López, sellando su eliminación.

