Andrés Tovar pide actuar ante la magnitud del acoso que vive Maite Perroni por su físico: “Urgente tratar con seriedad”

La relación de Perroni y Tovar nació entre rumores de infidelidad de él hacia su exesposa (Foto: Instagram@atovarp)

La discusión generada en redes sociales tras la viralización del video donde Maite Perroni responde a críticas sobre su imagen física, provocó que Andrés Tovar manifestara abiertamente su inquietud por la magnitud que el tema ha cobrado en la esfera pública.

El productor y esposo de la famosa resaltó la necesidad de atender la violencia digital con seriedad, frente al impacto que el caso ha tenido en distintas plataformas.

Andrés Tovar y su mensaje sobre el video viral de Maite Perroni

En su cuenta de Instagram, Tovar compartió el video de Maite Perroni junto a un comentario reflexivo:

“Más de 50 millones de views, lo que indica la necesidad urgente de tratar con seriedad en estos temas”.

(Instagram)

Esta reacción llega luego de ver cómo el testimonio de la actriz movilizó tanto apoyo como conversación en torno a la violencia digital y el body shaming en redes.

La respuesta del productor refuerza el llamado colectivo a reconocer la responsabilidad social ante el daño que pueden causar comentarios en plataformas digitales.

Previo a este mensaje, Andrés Tovar ya había mostrado afecto y admiración por Perroni al escribir en otra interacción: “Mi esposa preciosa sin filtros. Te amo y admiro cada día más”.

Su gesto alimentó la ola de respaldo que personalidades del espectáculo y seguidores han mostrado desde que la actriz abordó la polémica de manera pública.

Fotos: instagram / @atovarp

¿Qué pasó con Maite?

La controversia comenzó cuando Maite Perroni acudió como invitada especial al Congreso Distrito Creativo en El Salvador.

Fragmentos de su participación circularon rápido por redes como TikTok, donde se multiplicaron los comentarios negativos sobre su peso y su apariencia.

Esta ola de opiniones adversas llevó a la artista a emitir un mensaje en su cuenta de Instagram para denunciar el body shaming y abrir una reflexión sobre la presión social y los estándares impuestos a figuras públicas.

(TikTok)

La postura firme de Maite Perroni

En su mensaje en redes, Perroni fue directa: “Hola, soy Maite Perroni. Peso setenta y dos kilos. Y eso que no me he visto cuando pesaba noventa y cuatro. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante. Mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”.

La artista mexicana aprovechó la situación para motivar la reflexión | IG: @maiteperroni

La actriz también dijo:

“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a abrazar sus procesos personales “con mucho amor y agradecimiento”, sin dejar que las opiniones ajenas definan su valor o identidad