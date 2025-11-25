Maite Perroni revela si podría recurrir a la Ley Olimpia por ataques en redes por su aspecto físico

La actriz recientemente se convirtió en blanco de señalamientos sobre su cuerpo. (Foto: Instagram)

La reacción de Maite Perroni ante los ataques a su imagen física en redes sociales ha colocado el tema de la violencia digital en el centro del debate público. La cantante y actriz, reconocida por su paso en RBD, fue abordada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde reflexionó y destapó una posible respuesta legal: el uso de la Ley Olimpia contra quienes han emitido comentarios sobre su cuerpo y apariencia.

Afirmó para medios y en videos de Ernesto Buitrón que la viralización de comentarios sobre su físico constituye una forma de violencia digital y precisó que dichas acciones podrían enmarcarse en la Ley Olimpia. “La conversación de mi físico se volvió un tema de influencers, de redes, de medios digitales... en donde estaban transgrediendo con una violencia digital que al día de hoy existe y es importante pensar en las nuevas generaciones”, resaltó la artista.

Añadió que la Ley Olimpia no solo sanciona la difusión de imágenes íntimas, sino también abarca otras expresiones de violencia digital, como el hostigamiento y la cosificación que experimentan muchas mujeres públicas y privadas en internet. Perroni llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los propios usuarios en la propagación de discursos que afectan la dignidad y autoestima de las personas expuestas en línea.

Tras las fuertes críticas, la cantante Maite Perroni rompió el silencio. (IG: @maiteperroni)

“Existe la Ley Olimpia y no solamente va de fotos sexualizadas, ni de imágenes que representen violencia cosificando a la mujer. También este tipo de violencia digital entra dentro de esa ley hay otras cosas que se pueden hacer. Pero a veces no somos conscientes".

Cabe recordar que en los días recientes, fragmentos de la participación de Perroni en el Congreso Distrito Creativo, celebrado por el gobierno salvadoreño, circularon ampliamente en plataformas como TikTok. Las imágenes generaron miles de reacciones, muchas de ellas enfocándose en su peso y en aparentes cambios físicos.

El volumen y tono de los mensajes hicieron que la propia artista saliera a responder a la oleada de fuertes críticas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Maite compartió: “Hola, soy Maite Perroni. Peso 72 kilos, y eso que no me han visto cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, expresó.

Afirmó que la viralización de comentarios sobre su físico constituye una forma de violencia digital. (TikTok)

La actriz, madre de una niña, amplió su postura al afirmar que su vida cotidiana está lejos de la idealización que proyectan usuarios en redes sociales. “Mientras algunas personas están ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente. Estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, sentenció Perroni en el mensaje difundido en sus redes.