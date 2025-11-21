Andrés Tovar aplaude el mensaje de Maite Perroni tras ataques por su aspecto físico

A través de sus redes sociales, la ex integrante de RBD se pronunció sobre las críticas. (Foto: Instagram@atovarp)

Maite Perroni, ex integrante de RBD, se ha convertido en tendencia tras su participación como invitada especial en el Congreso Distrito Creativo organizado por el gobierno de El Salvador.

Fragmentos de su participación circularon ampliamente en redes sociales, principalmente en TikTok, donde numerosos usuarios emitieron opiniones negativas sobre su aspecto físico.

Los comentarios predominantes se enfocaban en el peso de la también actriz y cantante, así como en los cambios en su apariencia. Ante el incremento de dichos señalamientos, Perroni rompió el silencio y ofreció una respuesta directa, asegurando ser víctima de body shaming.

La artista mexicana aprovechó la situación para motivar la reflexión | IG: @maiteperroni

Maite Perroni condena los comentarios sobre su peso

En un video difundido en su cuenta de Instagram, la actriz de 42 años expresó su posición respecto a los comentarios que han circulado en Internet sobre su apariencia física.

Perroni señaló que nunca imaginó que la discusión acerca de su peso adquiriría tal relevancia, pues considera que existen asuntos más interesantes y significativos en el mundo.

“La verdad, me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, compartió.

Maite Perroni alza la voz ante ataques a su cuerpo. (IG: @maiteperroni)

Durante su mensaje, también aprovechó la oportunidad para promover una conversación en torno a los estereotipos y la presión social, señalando que la sociedad ha perdido de vista su verdadero valor, enfocándose únicamente en la competencia, como si el valor personal dependiera exclusivamente de cumplir con ciertos estándares físicos.

Bajo dicho contexto, afirmó que ha decidido abrazar su propio cuerpo y agradecerle la oportunidad de haber dado vida, reconociendo el proceso por el que ha atravesado. Asimismo, lanzó una invitación a quienes sufren body shaming para que no permitan que las opiniones ajenas definan su valor.

La admiración de Andrés Tovar por Maite Perroni

La publicación de Maite Perroni en Instagram recibió el respaldo de diversas personalidades del medio artístico. Entre quienes se manifestaron destacó su esposo, Andrés Tovar, quien dejó un comentario breve en la publicación, evidenciando el amor y la admiración que siente por la actriz y cantante.

“Mi esposa preciosa sin filtros. Te amo y admiro cada día más”, escribió.

Andrés Tovar en publicación de Maite Perroni. (Captura de pantalla)

El gesto del productor se sumó a la ola de mensajes positivos y de apoyo que Perroni recibió tras pronunciarse públicamente sobre el body shaming y la presión social vinculada a la imagen.

Ex RBD también respalda a Maite Perroni

Christopher Uckermann también intervino en la publicación de su ex compañera para mostrarle su respaldo. En su comentario, afirmó que el juicio se ha transformado en un arma de dos filos, algo que actualmente se observa de manera habitual en las redes sociales.

“Hermana, te quiero mucho. Eres poderosa y bella, por eso la gente habla. El ser humano está en un proceso", sentenció.