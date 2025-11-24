México

Quién es Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’, el streamer que convocó al evento en donde atropellaron a 5 personas

Junto al El Bogueto, el mexicano reunió sin permiso de las autoridades a miles de personas que generaron fuertes disturbios

Cinco personas resultaron atropelladas durante una masiva reunión convocada por el streamer Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 23 de noviembre cuando un conductor, al intentar abrirse paso entre la multitud, aceleró su vehículo y arrolló a varios asistentes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportaron que el saldo incluyó, además, puestos ambulantes vandalizados y decenas de motocicletas aseguradas por infracciones al Reglamento de Tránsito.

¿Quién es Adriano Zendejas, el ‘Maestro Shifu’?

Adriano Zendejas, de 29 años, es conocido por su actividad como streamer bajo el alias de ‘Maestro Shifu’. Su trayectoria en el entretenimiento se remonta a la infancia, con participaciones en telenovelas como “Marina” y “Juro que te amo”. Su carrera se extendió a otros proyectos televisivos como “La fuerza del destino”, “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

Hermano de la actriz Samadhi Zendejas, Adriano consolidó su presencia entre diferentes públicos a través de papeles en televisión, comerciales y reality shows. Más recientemente, se ha posicionado en el ámbito digital, logrando casi dos millones de seguidores en Instagram y generando contenido popular en TikTok. Su influencia se ha reflejado en la capacidad para convocar eventos multitudinarios de sus seguidores.

‘Maestro Shifu’ hace convocatoria sin permisos que casi termina en tragedia

La reunión masiva fue convocada días antes por el propio Adriano Zendejas ‘Maestro Shifu’ y el reggaetonero ‘El Bogueto’, con la intención de regalar 50 gorras deportivas a sus seguidores. El evento se planeó sin permisos oficiales y tuvo lugar en una de las zonas más concurridas de la ciudad, donde la alta asistencia superó las previsiones de los organizadores.

Aproximadamente dos mil personas se dieron cita en el cruce de Insurgentes Norte y Avenida México Tenochtitlán, lo cual provocó el colapso de la circulación en la zona. El desbordamiento de la multitud y la presencia de motociclistas complicaron la movilidad, mientras los organizadores buscaban mantener el orden y se solicitaban a través de megáfonos comportarse con tranquilidad.

El atropello y el caos posterior: qué pasó en el evento convocado por el ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto

De acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , el inmueble más afectado fue un Ford Mustang negro, atacado por varios asistentes antes de que su conductor tratara de salir de la zona y, en su intento, atropellara a cinco personas. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendió a los heridos, quienes presentaron golpes y raspones. Los tripulantes del vehículo, entre ellos un menor de edad, quedaron a disposición del Ministerio Público.

Elementos policiales aseguraron 98 motocicletas y un vehículo tipo RZR por diversas violaciones al reglamento, además de detener a una motociclista por oponerse al retiro de su vehículo. La alteración vial obligó a la suspensión temporal del servicio en la estación Revolución del Metrobús y el desvío de varias rutas.

Vandalismo y reclamos de los comerciantes: Adriano Zendejas no midió la dimensión de su convocatoria

Testimonios de comerciantes, difundidos por medios locales, relataron el vandalismo sufrido por al menos seis puestos informales ubicados cerca del Monumento a la Revolución.

Los afectados exigieron que los responsables se hagan cargo de los daños materiales, advirtiendo sobre el riesgo para la vida de los asistentes. La presencia de motociclistas persistió en las horas siguientes, desplazándose hacia el hotel donde se alojaba Zendejas, lo que provocó la intervención de las autoridades y el aseguramiento de otros dos vehículos.

Las redes sociales exhibieron denuncias de episodios de rapiña y violencia contra comerciantes, predominando entre las víctimas personas de la tercera edad. Usuarios dirigieron mensajes a las autoridades, cuestionando la falta de previsión y el impacto negativo en la comunidad. La convocatoria terminó con disturbios, detenidos y una demanda generalizada de rendición de cuentas por parte de los organizadores.

