México

Qué tan bueno es tomar proteína todos los días

Los suplementos alimenticios pueden consumirse en ciertos momentos

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de suplementos de proteína genera debate entre especialistas en nutrición, entrenamiento y salud pública.

El uso diario de suplementos de proteína puede ser beneficioso en personas físicamente activas, adultos mayores o quienes tienen dificultades para alcanzar las necesidades diarias de proteína a través de la alimentación, de acuerdo con organismos como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

La suplementación está respaldada por la evidencia en esos grupos, principalmente para favorecer la recuperación muscular y mitigar la pérdida natural de masa magra asociada al envejecimiento.

Especialistas recomiendan una ingesta diaria de 1,2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en quienes realizan entrenamientos intensos.

Temas Relacionados

Proteínasuplementos alimenticiosmexico-noticias

Más Noticias

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

La cita cultural reunirá a miles para escuchar al reconocido actor

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere,

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

El entrenador del campeón mexicoamericano considera que la derrota ante Crawford marcó un antes y un después en la carrera del púgil tapatío

Papá de David Benavidez sentencia

Temblor hoy 23 de noviembre en México: reporte vespertino de este domingo del SSN

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy 23 de noviembre

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

La jornada musical se realizará en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA

Fey encabezará un concierto gratuito

Metrobús CDMX: en esta fecha comenzarán los cierres escalonado en 30 estaciones

Serán tres rutas de este medio de transporte público de la Ciudad de México, las que tendrán intervención por obras durante 11 días

Metrobús CDMX: en esta fecha
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere,

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

Emiliano Aguilar llora la muerte de un ser querido: “Esta herida nunca va a sanar”

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: arranca noche de eliminación

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes México

DEPORTES

Papá de David Benavidez sentencia

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos