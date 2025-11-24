Qué tan bueno es tomar proteína todos los días

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de suplementos de proteína genera debate entre especialistas en nutrición, entrenamiento y salud pública.

El uso diario de suplementos de proteína puede ser beneficioso en personas físicamente activas, adultos mayores o quienes tienen dificultades para alcanzar las necesidades diarias de proteína a través de la alimentación, de acuerdo con organismos como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

La suplementación está respaldada por la evidencia en esos grupos, principalmente para favorecer la recuperación muscular y mitigar la pérdida natural de masa magra asociada al envejecimiento.

Especialistas recomiendan una ingesta diaria de 1,2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal en quienes realizan entrenamientos intensos.