México

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

El asesinato del joven presuntamente está relacionado con disputas por narcomenudeo en la región

Autoridades confirmaron que hay dos detenidos presuntamente relacionados con el asesinarto de Joel Lizandro López Colli. Crédito: Facebook - Fiscalía de Quintana Roo

Este lunes 24 de noviembre, la Fiscalía General del estado de Quintana Roo (FGE), confirmó que hay dos detenidos presuntamente relacionados con la muerte de Joel Lizandro, el joven de 15 años que habría viajado de Yucatán a Tulum para trabajar como albañil y fue asesinado.

Los datos fueron informados mediante la conferencia de la Mesa de Seguridad del estado.

Uno de los detenidos es de nacionalidad colombiana y el otro mexicano.

Según las autoridades, la muerte de Joel Lizandro podría estar relacionada con temas de narcomenudeo.

Quiénes son los presuntos asesinos de Joel Lizandro

El arresto de los dos presuntos asesinos de Joel se realizó dos días después de que fue asesinado el menor de edad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación de la FGE Quintana Roo, en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Tulum, arrestó a Pedro Antonio “N”, originario de Quintana Roo, y a Juan Carlos “N”, procedente de Colombia, por su presunta relación con el asesinato de Joel Lizandro.

De acuerdo con información oficial, la detención se llevó a cabo el 11 de noviembre en la colonia La Veleta, en Tulum.

Además, detallaron que las investigaciones revelaron que Juan Carlos “N” presuntamente habría recibido un pago de 5 mil pesos mexicanos por ejecutar a Joel.

El titular de la Fiscalía de Quintana Roo agregó que “El móvil de este evento obedece al narcomenudeo, ya que el occiso presuntamente vendía drogas para un grupo delincuencial”.

Durante la detención a Pedro Antonio “N” y Juan Carlos “N”, elementos policiales les aseguraron 2 armas cortas calibre nueve milímetros y un fusil tipo .223.

De qué murió Joel Lizandro, el joven yucateco que presuntamente iba a trabajar a Tulum

Joel Lizandro, reportado como desaparecido en Yucatán desde finales de octubre, fue visto por última vez cuando viajó hacia Playa del Carmen y posteriormente a Tulum acompañado de un primo para trabajar en una construcción, sin embargo, dejó de tener comunicación con sus familiares.

Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Joel Lizandro López Colli. Crédito: Facebook - Manuel Vallejos

Derivado de la desaparición, la Fiscalía del Estado de Yucatán emitió una alerta ámber el 19 de noviembre para dar con el paradero del menor.

El pasado 9 de noviembre, autoridades hallaron el cuerpo de un joven a un costado de un restaurante en la zona costera de Tulum, sin embargo, en ese momento no se sabía quién era, por lo que el cuerpo de Joel estuvo en el estado de Quintana Roo sin identificación.

El Servicio Médico Forense determinó que el cuerpo presentaba tres lesiones provocadas por disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, las cuales causaron una hemorragia masiva.

Días más tarde, se confirmó que la víctima era Joel Lisandro.

El titular de la Fiscalía de Quintana Roo, Raciel López, confirmó que el cuerpo de Joel presentó un impacto en el tórax, otro en el cuello y uno más en un dedo pulgar.

Coordinación entre fiscalías

Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Joel Lizandro López Colli, Crédito: Facebook - Manuel Vallejos

Las autoridades de Quintana Roo resaltaron que al tener conocimiento de la alerta ámber, una de las primeras diligencias fue comunicarse con personal de la Fiscalía de Yucatán para corroborar la denuncia por la desaparición de Joel Lizandro.

Además, la Fiscalía General de Yucatán emitió un comunicado de prensa donde señala que habrá coordinación con sus similares de Quintana Roo para esclarecer el caso de Joel Lizandro.

Asimismo, ambas Fiscalías han detallado en las ultimas horas que no existen reportes de más desaparecidos originarios de Yucatán vinculados a casos recientes en la zona de Tulum, a pesar de versiones difundidas en redes sociales.

Otras presuntos delitos de los presuntos asesinos de Joel

Ambos detenidos también figuran como probables responsables de un homicidio adicional ocurrido el 30 de octubre en la avenida Gonzalo Guerrero, en las inmediaciones de Akumal.

Presuntamente los dos asesinaron a Melchor, un ex delegado local de 52 años, por problemas relacionados con la compra-venta de terrenos en la región.

La investigación señala que Juan Carlos “N” presuntamente recibió 10 mil pesos mexicanos por cometer ese asesinato.

