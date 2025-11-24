Exatlón México: quién sale eliminado hoy 23 de noviembre

CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

La intensidad dentro de Exatlón México se incrementa mientras los equipos Rojo y Azul afrontan el octavo Duelo de Eliminación este domingo 23 de noviembre, jornada en la que las especulaciones sobre la próxima eliminada han captado toda la atención del público.

Aunque ningún participante ha sido retirado oficialmente antes de la emisión, seguidores y sitios especializados coinciden en que la tensión recae, especialmente, sobre el equipo femenil, con nombres como Edna Carrillo (Rojo), Karol Rojas, Thayli Suárez, Vanessa López, Katia Gallegos y Dana Castro (Azul) bajo mayor escrutinio.

El desenlace de este episodio dejará fuera de la competencia a una de las deportistas mencionadas, pero el interés ha sido alimentado por filtraciones no confirmadas que sitúan a Vanessa López, representante del equipo azul y reciente incorporación al reality, como la posible eliminada.

¿Por que los rumores dicen que sale Vanessa López?

Desde que ingresó al programa, su menor experiencia frente a rivales veteranas es vista como un factor que podría inclinar el resultado en su contra. No obstante, la producción mantiene bajo reserva la identidad de la participante que dejará Exatlón: el dato solo podrá conocerse durante la transmisión en vivo a las 18:00 horas por Azteca Uno, de acuerdo con lo reportado por sitios enfocados al seguimiento del show.

La edición 2025 del reality ha presenciado ya siete eliminaciones, con una tendencia que ha afectado principalmente a los azules. La lista hasta la fecha incluye a Alex, Andrea, Karen, Antonio y Tanori por el equipo azul, mientras Aristeo y Luis han sido los rojos que han abandonado la competencia.

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

Esta menor cantidad de integrantes del equipo azul ha obligado a sus atletas a modificar estrategias y reforzar el desempeño en cada circuito.

Los rumores que circulan en redes sociales y portales especializados no han logrado romper el hermetismo que caracteriza la dinámica del programa.

La única certeza es la presencia de Edna Carrillo en zona de peligro tras perder en los circuitos previos, condición que la obliga a medirse con compañeras y rivales en busca de asegurar una semana más su estadía. Al respecto, el análisis de portales recoge que hasta ahora, la única atleta confirmada en zona de peligro es Edna Carrillo, quien cayó en la Zona de Peligro y deberá enfrentar a sus compañeras o rivales para garantizar su permanencia.

Rumores de eliminación hoy 23 de noviembre en Exatlón

Las filtraciones citan a otras atletas en riesgo como Thayli Suárez, Katia Gallegos y, en menor medida, a participantes como Dana Castro y Valery Carranza (Azul), así como Karol Rojas (Rojo), lo que incrementa la incertidumbre respecto al resultado final. Las teorías en redes reflejan que la eliminación femenina de este domingo podría modificar la estructura de los equipos de cara a la siguiente etapa del reality.

Quiénes siguen en Exatlón México

La lista actual de integrantes revela un número reducido de competidores en ambos equipos:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Edna Carrillo

Karol Rojas

William Arroyo

Thayli Suárez

Ella Bucio

Benyamin Saracho

Heber Gallegos

Azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Karen Núñez

Katia Gallegos

Adrián Leo

José Ochoa

Vanessa López