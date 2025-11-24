México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 23 de noviembre

Cada domingo un deportista debe abandonar el reality y los fans tienen sus propias especulaciones

Guardar
CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)
CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

La intensidad dentro de Exatlón México se incrementa mientras los equipos Rojo y Azul afrontan el octavo Duelo de Eliminación este domingo 23 de noviembre, jornada en la que las especulaciones sobre la próxima eliminada han captado toda la atención del público.

Aunque ningún participante ha sido retirado oficialmente antes de la emisión, seguidores y sitios especializados coinciden en que la tensión recae, especialmente, sobre el equipo femenil, con nombres como Edna Carrillo (Rojo), Karol Rojas, Thayli Suárez, Vanessa López, Katia Gallegos y Dana Castro (Azul) bajo mayor escrutinio.

El desenlace de este episodio dejará fuera de la competencia a una de las deportistas mencionadas, pero el interés ha sido alimentado por filtraciones no confirmadas que sitúan a Vanessa López, representante del equipo azul y reciente incorporación al reality, como la posible eliminada.

¿Por que los rumores dicen que sale Vanessa López?

Desde que ingresó al programa, su menor experiencia frente a rivales veteranas es vista como un factor que podría inclinar el resultado en su contra. No obstante, la producción mantiene bajo reserva la identidad de la participante que dejará Exatlón: el dato solo podrá conocerse durante la transmisión en vivo a las 18:00 horas por Azteca Uno, de acuerdo con lo reportado por sitios enfocados al seguimiento del show.

La edición 2025 del reality ha presenciado ya siete eliminaciones, con una tendencia que ha afectado principalmente a los azules. La lista hasta la fecha incluye a Alex, Andrea, Karen, Antonio y Tanori por el equipo azul, mientras Aristeo y Luis han sido los rojos que han abandonado la competencia.

Los lunes están destinados a
Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

Esta menor cantidad de integrantes del equipo azul ha obligado a sus atletas a modificar estrategias y reforzar el desempeño en cada circuito.

Los rumores que circulan en redes sociales y portales especializados no han logrado romper el hermetismo que caracteriza la dinámica del programa.

La única certeza es la presencia de Edna Carrillo en zona de peligro tras perder en los circuitos previos, condición que la obliga a medirse con compañeras y rivales en busca de asegurar una semana más su estadía. Al respecto, el análisis de portales recoge que hasta ahora, la única atleta confirmada en zona de peligro es Edna Carrillo, quien cayó en la Zona de Peligro y deberá enfrentar a sus compañeras o rivales para garantizar su permanencia.

Rumores de eliminación hoy 23 de noviembre en Exatlón

Las filtraciones citan a otras atletas en riesgo como Thayli Suárez, Katia Gallegos y, en menor medida, a participantes como Dana Castro y Valery Carranza (Azul), así como Karol Rojas (Rojo), lo que incrementa la incertidumbre respecto al resultado final. Las teorías en redes reflejan que la eliminación femenina de este domingo podría modificar la estructura de los equipos de cara a la siguiente etapa del reality.

Quiénes siguen en Exatlón México

La lista actual de integrantes revela un número reducido de competidores en ambos equipos:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Edna Carrillo
  • Karol Rojas
  • William Arroyo
  • Thayli Suárez
  • Ella Bucio
  • Benyamin Saracho
  • Heber Gallegos

Azul

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Ernesto Cázares
  • Doris del Moral
  • Alexis Vargas
  • Alejandro Aguilera
  • Karen Núñez
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • José Ochoa
  • Vanessa López

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Con un partido definido desde el primer tiempo, la escuadra de Jenni Hermoso se corona campeona

Tigres se corona campeona del

Megabloqueo del 24 de noviembre: aerolíneas emiten alerta a viajeros

Las aerolíneas pidieron llegar con anticipación pues los vuelos no serán reprogramados

Megabloqueo del 24 de noviembre:

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Durante la audiencia de “El Licenciado”, las autoridades expusieron más detalles sobre el grupo de mensajería donde habrían planeado el ataque al entonces alcalde de Uruapan

“No importa que traiga al

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

¿Habrá clases este lunes 24 de noviembre? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública comunicó que habrá un fin de semana largo para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria

¿Habrá clases este lunes 24
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

Ranking de Netflix en México: estas son las películas favoritas del momento

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

DEPORTES

Tigres se corona campeona del

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

El ‘Güerito de Tepito’ debuta con triunfo en Arabia Saudita y rompe récord del Canelo Álvarez