Filtran nombre del sexto eliminado de La Granja VIP hoy domingo 23 de noviembre, según encuestas finales

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez

El sexto domingo de expulsión ha llegado a La Granja VIP. Tras una semana intensa y de buena aceptación por el público mexicano, su nueva salida apunta a ser lo más visto no solo de TV Azteca sino de la televisión nacional.

Aunque todo puede pasar, ya han iniciados las filtraciones finales sobre quién será el habitante que hoy domingo 23 de noviembre le dirá adiós a su desafío de ser granjero y enfrentará la realidad con el público.

Las encuestas finales sobre quién, por decisión del público, abandonará La Granja VIP ya arrojan el nombre del habitante a horas de ocurrir y la gran sorpresa indica que la tendencia esta semana aún sigue empatando el resultado final entre un elemento de cada cuarto: granjeros y peones.

Sondeos en amplios grupos en redes sociales, como Facebook y X-antes Twitter-, que fueron los mismos en arrojar previas a casi todas las eliminaciones de la primera, segunda y tercera temporada de La Casa de los Famosos México en Televisa han empezado a dar el nombre de quién podría ser el granjero o peón expulsado de la Gala de Eliminación este domingo 23 de noviembre.

Los granjeros que están en riesgo de eliminación son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez.

Sexta eliminación de La Granja VIP peligra entre Kike Mayagoitia y Kim Shantal

Aunque los detractores de Eleazar Gómez buscan eliminarlo del juego, todo parece indicar que el polémico actor continuará una semana más, pues los nombres de los granjeros que mostrarían menos intención de votos a su favor son Kike Mayagoitia y Kim Shantal.

El conductor de Venga La Alegría y la influencer estarían peligrando su permanencia en La Granja VIP, luego de que los fans de César Doroteo y de Alfredo Adame han demostrado su apoyo en redes.

Quién es Kike Mayagoitia

Kike Mayagoitia es un conductor de televisión mexicano conocido por su participación en el programa matutino “Venga La Alegría”, transmitido por TV Azteca.

Nació en Monterrey, Nuevo León, y ha desarrollado una carrera en la conducción, actuación y la música. Antes de integrarse a “Venga La Alegría”, trabajó en radio, teatro y proyectos televisivos en México, destacando por su energía y cercanía con el público.

Kike Mayagoitia es el esposo de Cynthia de la Vega. Se casaron en 2019 y tienen dos hijos juntos. 

Cynthia de la Vega es una exreina de belleza y modelo, y Kike Mayagoitia es un conductor de televisión mexicano conocido por su participación en programas como Venga la Alegría y el reality show La Granja VIP. Frecuentemente comparten aspectos de su vida familiar y profesional en los medios y redes sociales.

Quién es Kim Shantal

Nacida el treinta de octubre de mil novecientos noventa y cinco, Kim Shantal ha construido una carrera multifacética como bailarina, modelo y creadora de contenido digital.

Su actividad en redes sociales abarca desde videos de baile y modelaje hasta publicaciones sobre estilo de vida. Además, gestiona un canal de YouTube donde comparte entrevistas, retos y aspectos de su vida personal, lo que le ha permitido consolidar una base de seguidores fieles y diversa.

Su experiencia en realities no es reciente: participó previamente en Los 50 de Telemundo, lo que le otorga una ventaja en cuanto a manejo de cámaras y adaptación a la dinámica de convivencia televisiva.

