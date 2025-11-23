Fátima Bosch se volvió viral por bailar el trend de Claudia Sheinbaum “Más preparatorias cerca de la casa”

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

La consagración de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025 desató una ola de celebraciones en México, especialmente en su estado natal, Tabasco, donde miles de personas se congregaron en un estadio para festejar histórico triunfo de la primera tabasqueña en obtener la corona. La joven se suma así a la lista de mexicanas que han alcanzado este reconocimiento internacional, junto a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

El desempeño de Bosch en la final del certamen, realizado en Tailandia, captó la atención tanto por su elección de vestuario —un traje de baño blanco y un vestido rojo que generaron debate en redes sociales— como por la seguridad y claridad de sus respuestas ante el jurado. El top cinco de la competencia lo completaron las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

La victoria de la mexicana no estuvo exenta de controversias. Durante el certamen, el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil calificó a Fátima Bosch como “tonta”, lo que provocó una reacción inmediata de la concursante, quien respondió públicamente al insulto.

La felicitación de Claudia Sheinbaum a Fátima Bosch

. | YouTube Claudia Sheinbaum

La reacción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se hizo esperar. Durante su conferencia de prensa matutina posterior al concurso, la mandataria felicitó a Fátima Bosch y, aunque expresó reservas sobre el certamen, destacó la actitud de la joven ante las adversidades.

“Felicidades a ella. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay injusticias contra ella. Es un ejemplo para todas y todos”.

Sheinbaum también se refirió al ambiente festivo en Tabasco y abordó el papel de las mujeres en la vida pública mexicana: “Ya quedó atrás eso que decían: ‘calladita te ves más bonita’. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos, y ella levanta la voz”, afirmó la presidenta al mismo medio.

Lo que pensaba la Miss Universo 2025 de la Presidenta y el trend de TikTok

La Miss Universo 2025 es fan de la Presidenta de México

Antes de alcanzar la corona de Miss Universo, Fátima Bosch había manifestado su admiración por Claudia Sheinbaum en una entrevista, resaltando el significado de su liderazgo para el empoderamiento femenino en México. “Hoy más que nunca, la mujer juega un papel muy importante en la sociedad, y más con el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ella marca un hito en la historia de México. Las mujeres son las que están llevando al país, yo creo que eso le hacía falta a México”.

La joven también recordó el avance histórico de los derechos de las mujeres en el país: “Hace apenas sesenta y seis años fue por primera vez que las mujeres pudieron votar en México, y ahora, gracias a Claudia, las niñas pueden soñar con ser presidentas de una nación”, afirmó Fátima Bosch al mismo medio.

Además, su apoyo a Claudia Sheinbaum fue más allá, cuando hizo el famoso trend de TikTok de la Presidenta, que consiste en bailar el remix que hicieron de su frase: “Primero hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa”.