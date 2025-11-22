Quién es Bernardo Bosch Hernández y por qué está en el ojo del huracán tras la coronación de su hija Fátima Bosch

Los reflectores aterrizaron sobre Bernardo Bosch Hernández tras la coronación de su hija. (@fatimaboschfdz, Instagram)

La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025 no solo la convirtió en un nuevo referente de la belleza internacional, también puso bajo los reflectores a su padre, Bernardo Bosch Hernández, un ingeniero con más de dos décadas en puestos estratégicos dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). Su trayectoria profesional, así como episodios polémicos del pasado, han generado un creciente interés público.

¿Quién es Bernardo Bosch Hernández?

Bernardo Bosch Hernández es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Iberoamericana, con especialidades en Ingeniería Petrolera en AIPM, Habilidades gerenciales en ITAM, Programa de dirección de empresas en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas y Alta dirección de entidades públicas en el Instituto Nacional de la Administración Pública.

Además, cuenta con una maestría en Administración con especialidad en finanzas en la Universidad del Valle de México.

Bernardo Bosch Hernández, es un personaje de peso en el sector energético; Bernardo Bosch Fernández ha sido asesor en el Senado y busca abrirse camino en la política. (Radio Río, Facebook / @bernardobosch7, @fatimaboschfdz, Instagram)

Su carrera en el servicio público inició en 1995 y su ingreso a Pemex ocurrió en 1998. Desde entonces ha ocupado cargos clave, entre ellos:

Superintendente de Auditorías Internas en el Proyecto Cantarell (1998-2002).

Gerente de Control de Gestión en Pemex Exploración y Producción (2009-2014).

Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social (2014-2016).

Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo (2016-2017).

Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017.

Su papel como asesor lo convirtió en responsable de supervisar áreas estratégicas, operativas y de enlace institucional dentro de la petrolera.

El 30 de octubre de 2025, Bosch fue nombrado subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex, uno de los puestos de mayor peso técnico y administrativo en la empresa del Estado.

En 2018 recibió el Race Award de la Harvard Law School, en la categoría de Responsabilidad Social Gubernamental, por el desarrollo del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA).

Según su declaración patrimonial más reciente, tiene un ingreso anual neto de $3,206,453 pesos, así como 5 ranchos, 2 terrenos, una casa y tres vehículos.

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Iberoamericana. (IG: @bernardobosch7)

Las acusaciones de corrupción y el fallo del TFJA

Bernardo Bosch Hernández enfrentó una inhabilitación de 10 años impuesta por la Secretaría de la Función Pública en 2019 por presunto enriquecimiento ilícito. Incluso Pemex confirmó su destitución en ese año. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró la nulidad de la sanción al estimar que Bosch probó que la medida “no tenía un fundamento legal”. Tras el fallo, su nombre fue retirado del Sistema de Servidores Públicos Sancionados.

Fátima Bosch y el mensaje de su familia

En distintas ocasiones, Fátima Bosch ha destacado el respaldo que recibe en casa. “Estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás”, expresó la ahora Miss Universo 2025.

Pemex también reaccionó públicamente al triunfo de la joven modelo al felicitarla a través de su cuenta oficial en X.

Fátima Bosch gana Miss Universo y esto es TODO lo que recibe: corona de 5 mdd, sueldo, viajes y más. (Instagram)

Polémica en Miss Universo 2025

El certamen en el que Fátima Bosch resultó coronada estuvo marcado por inconformidades internas. El primero en renunciar al panel de jueces fue Omar Harfouch, quien denunció que las finalistas habían sido seleccionadas por un “jurado improvisado”.

También afirmó que fue presionado por el empresario mexicano Raúl Rocha para votar en favor de Fátima Bosch, cuyo padre tendría negocios comerciales con el copropietario del MUO.

Horas después, la Princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie y el exfutbolista Claude Makélélé también abandonaron su puesto como jueces. Estas renuncias colocaron dudas sobre los procedimientos internos del concurso y alimentaron el debate en torno a su transparencia.