México

En medio de la polémica, Gerardo Ortiz regresa con su nuevo álbum “El Ejemplar”

El regreso del artista mexicano genera debate por la coincidencia entre su nuevo disco y la resolución legal que marcó su figura en días recientes

Guardar
El cantante estrenó su álbum
El cantante estrenó su álbum "El Ejemplar" en medio de fuertes polémicas relacionadas con grupos crimínales que rodearon su carrera durante los últimos días. Foto: Ig/gerardoortizoficial

Gerardo Ortiz lanzó su nuevo álbum El Ejemplar apenas días después de que una corte en California lo sentenciara a tres años de libertad supervisada.

El estreno ocurre en un contexto marcado por la polémica, ya que el cantante se declaró culpable de haberse relacionado con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, apelando a la Ley Kingpin, legislación estadounidense que sanciona a individuos y compañías relacionadas con el narcotráfico internacional.

El cantante insistió en que
El cantante insistió en que muchos de los rumores difundidos sobre su caso son falsos. (Facebook)

El lanzamiento, ocurrido el 21 de noviembre de 2025, además llega después de dos años sin que el artista lanzara un disco completo, tras el lanzamiento de No tengo rival en 2023.

El lanzamiento bajo presión de “El Ejemplar” de Gerardo Ortiz

La propuesta de Gerardo Ortiz es un disco de 15 canciones que incluye colaboraciones como Por Ahí, Por Ahí junto a Código FN. El estreno se dio apenas horas después de que la jueza Maame Ewusi Frimpong dictara su sentencia, lo que convirtió al lanzamiento en un acontecimiento rodeado de controversia.

La coincidencia entre el fallo judicial y la salida del álbum refuerza la percepción de que Ortiz busca reafirmar su carrera artística en medio de un panorama adverso.

La Ley Kingpin y el proceso judicial de Gerardo Ortiz

La llamada Ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) fue clave en el caso de Ortiz. Esta legislación permite al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionar a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico internacional.

  • En este sentido, Ortiz se declaró culpable de haber realizado presentaciones contratadas por Gallística Diamante, empresa señalada bajo esta ley por sus vínculos con el CJNG.
  • Al aceptar su responsabilidad y colaborar con las autoridades, incluyendo su testimonio contra su exrepresentante Ángel del Villar, logró evitar la cárcel.
  • La sentencia final fue de tres años de libertad supervisada y una multa económica, en lugar de prisión.

El mensaje de El Ejemplar dentro de las polémicas de Ortiz

Más allá de la polémica, el álbum transmite un mensaje claro: resiliencia y reafirmación artística. El compositor revisita las raíces del corrido progresivo y las influencias que han marcado su carrera, pero también ofrece baladas de desamor con un tono más maduro e introspectivo.

El cantante vuelve a la
El cantante vuelve a la escena musical después de dos años sin lanzar contenido, con un disco que se centra en un mensaje sobre el agradecimiento a sus raíces. Facebook/Gerardo Ortiz

Además funge como tributo a la figura de “El mentor”, un personaje que simboliza la guía constante y el apoyo en cada paso del camino hasta llegar al presente. Así se entiende que esta nueva etapa pretende recalcar las influencias que han marcado su trayectoria.

El Ejemplar llega en un momento de contraste: mientras enfrenta las consecuencias de un proceso judicial, Ortiz reafirma su lugar en la música con un álbum que simboliza continuidad artística. Para sus seguidores, representa tanto un regreso esperado como la confirmación de que su voz sigue presente en el regional mexicano, incluso en medio de la tormenta.

Temas Relacionados

Gerardo OrtizEl Ejemplarnarcocorridosmexico-entretenimiento

Más Noticias

SAT emite lista oficial de gastos deducibles de impuestos en 2025 para personas físicas

Estas deducciones pueden ser aplicables a la declaración anual de cada contribuyente en México

SAT emite lista oficial de

Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

El actor protagonizó un tenso enfrentamiento con Teo, lanzando duras acusaciones que no pasaron desapercibidas y generaron opiniones encontradas

Exconcursante de La Granja VIP

Circula video donde Fátima Bosch menciona su sueño infantil de convertirse en Miss Universo

Un clip viral muestra a una pequeña soñando con ayudar a la gente, y ahora, tras su coronación, los fans celebran cómo cumplió la promesa que hizo cuando era niña

Circula video donde Fátima Bosch

Melate Retro: resultados del sorteo 1584 de sábado este 22 de noviembre

Esta lotería tradicional repartirá una bolsa acumulada de 7.3 millones de pesos esta noche

Melate Retro: resultados del sorteo

Microondas impecable en 5 minutos con limón y vinagre

Un tip casero rápido y natural que elimina grasa acumulada y neutraliza olores con ingredientes comunes

Microondas impecable en 5 minutos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan casi 5 kilos de

Localizan casi 5 kilos de cocaína oculta en un carrito de helados en empresa de paquetería en Michoacán

Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

ENTRETENIMIENTO

Exconcursante de La Granja VIP

Exconcursante de La Granja VIP cuestiona el comportamiento de Eleazar Gómez por actitudes inusuales

Circula video donde Fátima Bosch menciona su sueño infantil de convertirse en Miss Universo

Quién es Osmel Sousa, “el zar de la belleza” a quien Fátima Bosch le dedicó la corona de Miss Universo 2025

Concierto de las Guerreras K-pop en CDMX: detalles de boletos, fechas y lugar

Cuál es la ideología política de Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025

DEPORTES

El pronóstico de Paco Palencia

El pronóstico de Paco Palencia para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

David Benavidez vence por nocaut técnico a Anthony Yarde y se posiciona como uno de los mejores en las 175 libras

Tigres Femenil vs América Femenil, IA revela al ganador de la Final

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez