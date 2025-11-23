México

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2025? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Cada año, usuarios en redes sociales comparten sus preferencias musicales a través de la emisión del resumen que otorga esta plataforma

Conoce la fecha exacta en
que podrás obtener tu Spotify Wrapped 2025.

Cada final de año, millones de usuarios esperan uno de los lanzamientos digitales más virales: el Spotify Wrapped, el resumen personalizado que muestra las canciones, artistas, géneros y podcasts más escuchados durante los últimos meses.

Aunque muchos creen que recopila información de todo el año, Spotify usa únicamente los datos registrados hasta principios de noviembre, por lo que el corte siempre ocurre semanas antes de su presentación oficial.

Para 2025, aún no existe una fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, la plataforma sigue un patrón bastante claro año con año. En 2023 el Wrapped salió el 29 de noviembre, mientras que en 2024 se publicó el 4 de diciembre. Con base en ese comportamiento, todo indica que el Wrapped 2025 llegará entre la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre, posiblemente sin previo aviso, tal como la plataforma acostumbra hacerlo para generar expectativa.

Además, en la página oficial de Spotify ya se anuncia la llegada del nuevo resumen, aunque por ahora sigue redirigiendo al Wrapped 2024.

Es probable que las estadísticas
de los usuarios estén disponibles a finales del mes

Ahí se lee: Un resumen de tu año en Spotify repleto de curiosidades. Sigue escuchando lo que te gusta y te avisaremos cuando esté listo. Para ir calentando motores, vuelve a las canciones que te acompañaron en 2024.” Esto confirma que el lanzamiento está cercano y que solo es cuestión de días para que la herramienta se active.

¿Qué es el Spotify Wrapped?

Más que un simple listado de reproducción, el Wrapped es una experiencia visual que convierte los hábitos musicales del usuario en una serie de diapositivas animadas, similares a historias de Instagram.

Este formato permite que sus estadísticas se compartan con facilidad, lo que explica por qué cada diciembre las redes sociales se saturan de capturas y comparativas entre usuarios.

El Wrapped muestra:

  • Tus artistas más escuchados
  • Las canciones que marcaron tu año
  • Tu género predominante
  • Los minutos totales de escucha
  • Un perfil personalizado basado en tu comportamiento musical

Sin importar si eres usuario gratuito o premium, todos reciben su resumen anual.

Usuarios en redes esperan compartir
sus preferencias musicales en redes sociales.

¿Cómo obtener el Spotify Wrapped 2025?

El proceso es sencillo y solo requiere tener la app actualizada:

  1. Revisa en App Store o Play Store que tienes la última versión de Spotify.
  2. Cuando la función se active, aparecerá un banner en la pantalla principal.
  3. Toca “Comenzar” para iniciar el resumen animado con tus estadísticas.
  4. Al finalizar, podrás compartir tus tarjetas de Wrapped directamente en Instagram, Facebook o cualquier red social.

Como cada año, este resumen se convierte en un ritual digital: amistades comparan gustos, usuarios presumen su artista favorito y los memes se viralizan en cuestión de minutos.

