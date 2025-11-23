México

Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia en conmemoración a la Independencia del Mar en Veracruz

Acompañada de autoridades federales, la mandataria recordó antecedentes históricos y destacó la participación de personajes clave

Este 23 de noviembre se conmemora el hecho histórico ocurrido en 1825, cuando las fuerzas navales mexicanas lograron la rendición del último reducto español en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, consolidando así la Independencia Nacional también en el ámbito marítimo. (Semar)

En el marco de conmemoración del 200 aniversario de Independencia del Mar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, así como otros servidores públicos, asistieron a la celebración en el estado de Veracruz.

En primer lugar, el almirante Morales recordó lo ocurrido en San Juan de Ulúa en 1825 y señaló que “hoy más que nunca, con honestidad, integridad y fortaleza estamos prestos al llamado de la patria como lo hicieron quienes nos antecedieron y como también lo han hecho desde su respectiva trinchera tantas heroínas y héroes anónimos.”

Además, en su discurso destacó que estas acciones surgen porque “somos una armada de 200 años de historia, que en cada reto con una inquebrantable determinación, mantiene encendida la llama de la independencia, de la soberanía y la libertad mexicana. Una armada siempre presente en el mar, en el aire, en la tierra y en el corazon de México”.

Posteriormente, se alinearon los tres cuerpos de la escuela naval militar la escuela medico naval y la escuela de enfermería, se presentó un video conmemorativo y la mandataria ofreció un discurso en el que recordó el contexto histórico, destacando a personajes clave en este plan para enfrentar a la flotilla española.

***Información en desarrollo***

