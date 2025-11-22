Usuarios del metro de CDMX reportan presuntos disparos en la Línea B: esto respondió el sistema de transporte

(TikTok)

Usuarios de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron presuntos disparos o detonaciones en la estación Villa de Aragón.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el viernes 21 de noviembre alrededor de las 20 horas en la línea que corre de las estaciones Buenavista-Ciudad Azteca.

El metro, con dirección a Cd. Azteca, se encontraba detenido en la estación Villa de Aragón cuando se escucharon al menos dos detonaciones.

Los usuarios grabaron las detonaciones | TikTok: @isaacmd01

Algunos usuarios salieron de la estación, mientras que otros permanecieron en sus lugares en cuclillas.

Tanto usuarios como conductores, quienes circulaban por la Avenida Central, grabaron lo sucedido y los videos se viralizaron en redes sociales.

¿Qué pasó en la estación Villa de Aragón de la Línea B?

Usuarios que se encontraban en el lugar, reportaron las presuntas detonaciones a través de redes sociales y el Sistema de Transporte Colectivo Metro respondió en X.

Los hechos ocurrieron en la estación Villa de Aragón de la Línea B |TikTok: @isaacmd01

“Buena noche. La estación Villa de Aragón, en Línea B, opera con normalidad. Alrededor de las 20:40 horas ingresó un grupo de jóvenes corriendo tras una presunta riña ocurrida al exterior con otro grupo; no se registraron afectaciones al servicio ni a las instalaciones. Personal de seguridad permanece en la zona. Todas las estaciones de la Línea B continúan abiertas y brindando servicio con regularidad", informaron.

El metro no aclaró cuál fue el origen de las presuntas detonaciones y hasta el momento se desconoce más información al respecto.

(Captura X: MetroCDMX)

Anuncian obras en la estación Oceanía de la Línea B y Línea 5

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que se llevarán a cabo obras de mantenimiento en la estación Oceanía, específicamente en el transborde elevado que une a la Línea 5 con la Línea B.

Las maniobras se llevarán a cabo la noche del sábado 22 de noviembre y la madrugada del domingo 23, pero no afectará a los usuarios de ambas líneas.

No obstante, los conductores deberán tomar precauciones, ya que se cerrarán los carriles centrales en dirección a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"se implementarán desvíos en las inmediaciones del personal de Tránsito e incorporaciones a los carriles laterales, para continuar hacia La Raza, serán reabiertos a las 06:00 h, o antes si las labores concluyen antes. Como alternativa vial, se sugiere reincorporarse a los carriles laterales hacia la avenida 608 y retornar a su ruta habitual", informó el metro.

Cabe mencionar que también habrá desviaciones viales en el Eje 3 Norte, a la altura 602, de Emiliano Zapata, en la colonia Romero Rubio.

¿Qué maniobras se realizarán en la estación Oceanía de la Línea B este noviembre?

De acuerdo con el comunicado oficial, se colocará en su lugar una trabe de 24 metros de longitud y aproximadamente 110 toneladas con ayuda de dos grúas.

Eso no es todo, en los días próximos se trabajará en las condiciones geométricas de la vía.