México

Usuarios del metro de CDMX reportan presuntos disparos en la Línea B: esto respondió el sistema de transporte

Los hechos ocurrieron la noche del 21 de noviembre en la estación Villa de Aragón rumbo a Ciudad Azteca

Guardar
(TikTok)
(TikTok)

Usuarios de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron presuntos disparos o detonaciones en la estación Villa de Aragón.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el viernes 21 de noviembre alrededor de las 20 horas en la línea que corre de las estaciones Buenavista-Ciudad Azteca.

El metro, con dirección a Cd. Azteca, se encontraba detenido en la estación Villa de Aragón cuando se escucharon al menos dos detonaciones.

Los usuarios grabaron las detonaciones | TikTok: @isaacmd01

Algunos usuarios salieron de la estación, mientras que otros permanecieron en sus lugares en cuclillas.

Tanto usuarios como conductores, quienes circulaban por la Avenida Central, grabaron lo sucedido y los videos se viralizaron en redes sociales.

¿Qué pasó en la estación Villa de Aragón de la Línea B?

Usuarios que se encontraban en el lugar, reportaron las presuntas detonaciones a través de redes sociales y el Sistema de Transporte Colectivo Metro respondió en X.

Los hechos ocurrieron en la estación Villa de Aragón de la Línea B |TikTok: @isaacmd01

“Buena noche. La estación Villa de Aragón, en Línea B, opera con normalidad. Alrededor de las 20:40 horas ingresó un grupo de jóvenes corriendo tras una presunta riña ocurrida al exterior con otro grupo; no se registraron afectaciones al servicio ni a las instalaciones. Personal de seguridad permanece en la zona. Todas las estaciones de la Línea B continúan abiertas y brindando servicio con regularidad", informaron.

El metro no aclaró cuál fue el origen de las presuntas detonaciones y hasta el momento se desconoce más información al respecto.

(Captura X: MetroCDMX)
(Captura X: MetroCDMX)

Anuncian obras en la estación Oceanía de la Línea B y Línea 5

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que se llevarán a cabo obras de mantenimiento en la estación Oceanía, específicamente en el transborde elevado que une a la Línea 5 con la Línea B.

Las maniobras se llevarán a cabo la noche del sábado 22 de noviembre y la madrugada del domingo 23, pero no afectará a los usuarios de ambas líneas.

No obstante, los conductores deberán tomar precauciones, ya que se cerrarán los carriles centrales en dirección a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"se implementarán desvíos en las inmediaciones del personal de Tránsito e incorporaciones a los carriles laterales, para continuar hacia La Raza, serán reabiertos a las 06:00 h, o antes si las labores concluyen antes. Como alternativa vial, se sugiere reincorporarse a los carriles laterales hacia la avenida 608 y retornar a su ruta habitual", informó el metro.

Cabe mencionar que también habrá desviaciones viales en el Eje 3 Norte, a la altura 602, de Emiliano Zapata, en la colonia Romero Rubio.

¿Qué maniobras se realizarán en la estación Oceanía de la Línea B este noviembre?

De acuerdo con el comunicado oficial, se colocará en su lugar una trabe de 24 metros de longitud y aproximadamente 110 toneladas con ayuda de dos grúas.

Eso no es todo, en los días próximos se trabajará en las condiciones geométricas de la vía.

Temas Relacionados

MetroCDMXLínea BVilla de AragónDisparosmexico viralesmexico-noticias

Más Noticias

Influencer Insulini vivió momento angustiante en Festival del Globo y narra cómo terminó en Jalisco

El influencer Insulini relató que la aeronave no pudo descender por las ráfagas de viento que los alejaron kilómetros del punto de partida

Influencer Insulini vivió momento angustiante

Éstas son las materias que deberían impartir en el sistema educativo mexicano para estar mejor preparados, según especialista

Moris Dieck, influencer y especialista en finanzas, dio a conocer cuáles eran, desde su punto de vista, 3 materias que debían impartirse en el sistema educativo mexicano

Éstas son las materias que

Unidad de pasajeros se sale de la autopista México-Puebla y choca contra vivienda en Los Reyes La Paz: deja 2 muertos

Unidad salió proyectada del asfalto elevado; hay ocho heridos graves

Unidad de pasajeros se sale

Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

El mánager de la cantante compartió una actualización sobre su estado de salud

Alejandra Guzmán regresó al hospital

Omar Harfouch alistaría demanda contra Miss Universo para revocar corona de Fátima Bosch: “Quiero hacer justicia”

El músico, quien renunció al jurado un día antes del certamen alegando un presunto fraude, declaró a PEOPLE que predijo la victoria de la mexicana

Omar Harfouch alistaría demanda contra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan células de extorsión que

Desmantelan células de extorsión que amenazaban y agredían a comerciantes en Guanajuato: hay diez detenidos

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán regresó al hospital

Alejandra Guzmán regresó al hospital tras someterse a una operación en la espalda

Omar Harfouch alistaría demanda contra Miss Universo para revocar corona de Fátima Bosch: “Quiero hacer justicia”

El Malilla sorprende con radical cambio de rostro y enloquece a fans con su nueva imagen | FOTOS

Ángela presume veinte lugares vendidos en su show y Pepe Aguilar remata: “Me salieron caros los boletos que compré”

Judy: todo sobre la comedia salvaje de Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise y su estreno en México

DEPORTES

Ricardo La Volpe arremete contra

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Komander brilla junto a Místico en la Arena México y Soberano Jr. se convierte en finalista de la Leyenda Azul 2025

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional