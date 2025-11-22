Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

¿No sabes qué escuchar rumbo a la escuela, el trabajo, haciendo tarea, limpiando la casa o simplemente en tus momentos de ocio? Aquí están el top de los 10 podcast más reproducidos en Spotify México de este viernes 21 de noviembre.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. Desde Adentro "Nutrición y Amor Propio"

“Desde Adentro” es un espacio donde exploramos cómo la nutrición, el fitness y el amor propio pueden transformar tu vida desde la raíz. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni teorías científicas complejas. Este podcast es una guía cercana, inspiradora y práctica para quienes quieren sentirse bien en su piel, construir hábitos sostenibles y crear una vida más consciente y equilibrada. Hablamos desde la experiencia, la empatía y el deseo de vivir mejor, sin filtros ni juicios. Cada episodio es una dosis corta de motivación y verdad para ayudarte a reconectar contigo, con tu cuerpo y con tu propósito. Unete a la comunidad de Atman and I en Atman_and_i

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

5. EXTRA ANORMAL

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

6. Universo Musical

He vivido varios lados de la música: como artista, como fan y como profesional. En este canal comparto desde historias hasta estrategias: todo lo que define el universo musical. ¡Bienvenidos! Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

7. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

8. Besties con MTV

¿Alguna vez soñaste con ver a tus artistas favoritos haciendo friendship bracelets mientras te cuentan sus mejores consejos de amor y relaciones? Eso es “Besties con MTV”. Con el vibe auténtico de MTV, nuestra host barbaraamou, te invita a charlas tan cercanas que sentirás que estás de regreso en tu teenage room, rodeado de posters, música y confesiones únicas. Aquí, los artistas comparten secretos, risas y momentos que nunca habías visto, porque en este espacio todos somos besties. No olvides seguirnos en mtvla para más contenido exclusivo.

9. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

10. HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

FOGATAS EN VIVO separa tu lugar aqui https:lnk.biohablemosdeloquenoexiste?fbclidPARlRTSAMpncFleHRuA2FlbQIxMAABp9oliMOpb87z2-F7OvqCu3Xq-2HbIPK-FhDUbu-RksR1FUd-XwPCA0jUsBuu_aem_1NoWuwsFtFnvDFEv15-xug Manda tu Historia a contactohablemosdeloquenoexiste.com Colaboraciones : rphablemosdeloquenoexiste.com HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE ha marcado tendencia en exponer casos paranormales de personas comunes que viven en diferentes partes del mundo, historias de terror paranormales, sobrenaturales y reales, prepárate para conocer el miedo de una forma en la que nunca lo habías experimentado.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Quién escucha podcasts en México?

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

Según datos de Programmatic México, este crecimiento es particularmente notable en Latinoamérica, donde México se posicionó en 2023 como el segundo mercado más importante, con 29.9 millones de oyentes, solo por detrás de Brasil.

En la República Mexicana, la industria del podcast promete un crecimiento significativo, pues se estima que para 2027 contará con más de 47 millones de oyentes en el país, mientras que la inversión publicitaria en este formato podría alcanzar los 47 millones de pesos, ya que es un formato que llega a ser recordado hasta 400% maps fácil que otros canales.

Al analizar las preferencias de los mexicanos, la comedia lidera con el 46% de la audiencia, seguida por géneros como música (43%), consejos y autoayuda (41%), negocios y economía (36%) y ciencia y tecnología (34%).

Aunque el podcast atrae a diferentes generaciones, tiene un mayor impacto entre los internautas de 16 a 34 años, de los cuales el 25% consume este contenido con frecuencia, frente al 15% de mayores de 55 años.Podcast México: el recuendo anual de Spotify

La industria del podcast en México sigue mostrando un crecimiento sostenido, reflejando la diversidad de gustos de los oyentes.

En diciembre de 2024, Spotify reveló su lista de los Top Podcast en México, destacando los programas más populares en su plataforma. En el primer lugar se encuentra “Las Alucines”, seguido por “La J y la M” en la segunda posición. “Relatos de la Noche” ocupa el tercer lugar, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se sitúa en la cuarta posición. Cerrando el top cinco está “La Cotorrisa” .

La lista continúa con “Hablemos de lo que existe” en el sexto lugar, seguido por “Penitencia” en la séptima posición. En el octavo lugar se encuentra “Creativo” , mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente. Esta clasificación muestra la popularidad de estos programas, mientras subraya la variedad de contenidos que abarcan diferentes temas y estilos, desde relatos de terror hasta reflexiones personales.

Estos podcasts en la lista de Spotify reflejan una tendencia creciente en el consumo de contenido digital en México, donde los oyentes buscan una amplia gama de temas. Este fenómeno también indica un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes cada vez más optan por formatos de audio para informarse y entretenerse.

El éxito de estos programas también puede atribuirse a la capacidad de los creadores de contenido para conectar con su audiencia con narrativas nuevas y atractivas. La diversidad de los temas tratados en estos podcasts permite a los oyentes encontrar contenido que resuene con sus intereses personales.

La lista de los Top Podcast en México de Spotify es un indicador de cómo el podcasting se ha convertido en una parte integral del panorama mediático del país.