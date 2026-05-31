México

Suprema Corte y Secretaría de Cultura firman convenio histórico para fortalecer la difusión de los pueblos originarios en México

El acuerdo se celebró con Plural TV, canal de la SCJN, y consolida el préstamo de obras audiovisuales que aborden la pluriculturalidad y la diversidad lingüística del país

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Pintura acuarela de personas indígenas mexicanas con vestimenta tradicional, elementos culturales como pirámides, cactáceas y una iglesia, y formas fluidas que simulan el habla.
Una vibrante ilustración en acuarela representa la rica diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México, mostrando interacciones entre individuos y elementos icónicos del paisaje y la historia del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Cultura, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), celebró un convenio de colaboración con Plural TV, canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para promover y difundir contenidos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicanos, el patrimonio cultural inmaterial y la diversidad lingüística del país, mediante contenidos audiovisuales.

El acuerdo fue suscrito a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) y tiene como objetivo impulsar la visibilidad de las expresiones culturales vivas de las comunidades originarias, así como fomentar el ejercicio de sus derechos culturales a través de la televisión pública y plataformas digitales.

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¿En qué consiste el convenio entre la SCJN y la Secretaría de Cultura?

Como parte de esta colaboración, ambas instituciones compartirán obras audiovisuales que reflejen la riqueza cultural, lingüística e identitaria de México para su difusión en los canales y espacios digitales de la SCJN y la Secretaría de Cultura.

Durante la ceremonia de firma, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, destacó que el país atraviesa una transformación que también se refleja en la manera de comunicar y visibilizar la diversidad cultural.

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“Hay un cambio notorio en el país que se refleja en varios escenarios y uno de ellos es este: el de la comunicación”, señaló la funcionaria.

Hugo Aguilar destaca la coordinación entre instituciones

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que la autonomía judicial no debe entenderse como aislamiento, sino como una condición compatible con la colaboración entre instituciones para alcanzar objetivos comunes.

Según explicó, la coordinación entre poderes permite fortalecer el bienestar colectivo y avanzar en la construcción de un país más incluyente.

“Es necesario resignificar a las instituciones y los principios con los que funcionamos. La independencia judicial no implica confrontación”, expresó.

Difusión cultural e interculturalidad, retos para México

El titular de la UCUVI, Diego Prieto Hernández, destacó que la herencia cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes adquiere sentido cuando permanece viva en las prácticas cotidianas y en las expresiones culturales contemporáneas.

Asimismo, señaló que la difusión de estas manifestaciones a través de medios públicos contribuye al reconocimiento de la diversidad y al acceso efectivo a los derechos culturales.

Prieto Hernández también afirmó que México enfrenta el desafío de consolidar una justicia con perspectiva intercultural, basada en el respeto a las formas de organización, lenguas, conocimientos, territorios y patrimonio biocultural de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.

INAH celebra la difusión de contenidos pluriculturales

Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, consideró que el convenio permitirá acercar a la ciudadanía contenidos relacionados con la protección, investigación y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y antropológico del país.

El funcionario destacó que la colaboración impulsará la producción y difusión de contenidos pluriétnicos, pluriculturales y plurilingües, fortaleciendo el acceso de la población al conocimiento sobre la riqueza cultural de México.

Plural TV busca una televisión más incluyente

El director de Plural TV, Mardonio Carballo, aseguró que el convenio representa una oportunidad para ampliar la representación de los pueblos indígenas en los medios de comunicación.

Destacó que uno de los objetivos es construir espacios televisivos donde tengan cabida las voces históricamente invisibilizadas, especialmente en un país que cuenta con una gran diversidad lingüística.

“Nos mueve el compromiso de construir un lugar en la televisión que sea habitado por todas y todos y, sobre todo, por aquellos cuya presencia en los medios fue invisibilizada”, afirmó.

Respaldan acuerdo para fortalecer la diversidad cultural

En la firma del convenio también participaron el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra; el ministro Irving Espinosa Betanzo; así como representantes del Poder Judicial y autoridades estatales.

Con este acuerdo, la Secretaría de Cultura, la SCJN y Plural TV suman esfuerzos para preservar, promover y fortalecer las culturas populares, indígenas y comunitarias de México, consolidando la diversidad cultural como un elemento fundamental de la vida pública nacional.

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