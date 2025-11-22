México

Hígado graso: cuatro alimentos que provocan daño hepático y que quizás no conocías

Fuera de algunos productos conocidos como los refrescos, existen otros alimentos que podrían causar daño a este órgano

Guardar
Esta enfermedad podría ser progresiva
Esta enfermedad podría ser progresiva si no se trata a tiempo. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso no alcohólico (HGNA) se ha convertido en uno de los problemas de salud más comunes en el mundo, asociado a una dieta alta en azúcares, grasas saturadas y alimentos ultraprocesados. Sin embargo, más allá de los productos ampliamente señalados —como refrescos, comida rápida o botanas fritas— existen otros alimentos menos conocidos por el público que también pueden contribuir a esta enfermedad.

Aunque no son dañinos por sí mismos, su consumo excesivo o frecuente puede representar un riesgo para quienes ya tienen predisposición metabólica, sobrepeso, resistencia a la insulina o antecedentes familiares.

A continuación, se presentan cuatro alimentos poco mencionados en el debate público pero que expertos en nutrición señalan como factores discretos que pueden favorecer la acumulación de grasa en el hígado cuando se consumen de forma habitual y sin control.

Foto: (iStock)
Foto: (iStock)

1. Jarabes “naturales” y endulzantes alternativos altos en fructosa

En los últimos años, productos como el jarabe de agave, el jarabe de dátil o incluso algunos endulzantes etiquetados como “orgánicos” ganaron popularidad como alternativas saludables al azúcar refinado. No obstante, varios de estos productos tienen contenido muy alto de fructosa, un tipo de azúcar que, cuando se consume en exceso, se metaboliza directamente en el hígado y puede convertirse en triglicéridos.

Aunque el agave se percibe como más natural, se ha señalado que su concentración de fructosa puede ser incluso mayor que la del jarabe de maíz. Consumido en pequeñas cantidades no representa un daño, pero utilizarlo diariamente en bebidas, postres o alimentos puede aumentar la carga hepática y favorecer la acumulación de grasa.

Jarabes naturales. Foto: (iStock)
Jarabes naturales. Foto: (iStock)

2. Bebidas y alimentos “energéticos” o “estimulantes” a base de extractos herbales

Algunas bebidas energéticas o estimulantes “naturales” contienen altas cantidades de azúcar, además de extractos como guaraná, yerba mate o ginseng. Aunque sus ingredientes parecen inofensivos, el riesgo está en la combinación de estimulantes con altos niveles de carbohidratos simples, lo que puede impulsar picos de glucosa e insulina.

Incluso versiones “sin azúcar” pueden incluir alcoholes de azúcar o edulcorantes que, al consumirse en grandes cantidades, alteran la microbiota intestinal y pueden influir en procesos metabólicos relacionados con el hígado graso. El problema no son las hierbas en sí, sino la formulación completa del producto y su uso cotidiano.

Bebidas energéticas. Foto: (iStock)
Bebidas energéticas. Foto: (iStock)

3. Productos veganos ultraprocesados

El auge de dietas basadas en plantas ha impulsado el consumo de alternativas veganas como hamburguesas, salchichas o quesos vegetales. Aunque pueden ser útiles en algunas dietas, muchos de estos productos contienen grasas vegetales refinadas, aceites hidrogenados, almidones modificados y azúcares añadidos.

En particular, las grasas provenientes de aceite de coco refinado o palma —comunes en algunos sustitutos de queso o postres veganos— son ricas en grasas saturadas, que en exceso aumentan la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa hepática. Su consumo ocasional no es problemático, pero su uso frecuente como base de la dieta puede representar un riesgo subestimado.

Productos veganos ultraprocesados. Foto: (iStock)
Productos veganos ultraprocesados. Foto: (iStock)

4. Frutas deshidratadas comercializadas como snack

Las frutas deshidratadas se consideran un snack nutritivo; sin embargo, su presentación comercial suele incluir azúcares añadidos, jarabes y conservadores. Incluso cuando no tienen azúcar agregada, la deshidratación concentra de manera natural las calorías y la fructosa, lo que puede favorecer picos de glucosa y sobrecarga metabólica.

Un puñado de arándanos deshidratados, por ejemplo, puede contener la misma cantidad de azúcar que un refresco pequeño. Consumir estos productos diariamente —particularmente en personas con prediabetes o hígado graso incipiente— puede acelerar la acumulación de grasa en el órgano sin que el consumidor lo perciba como algo dañino.

Frutas deshidratadas. Foto: (iStock)
Frutas deshidratadas. Foto: (iStock)

Moderación, clave para la prevención

Los especialistas coinciden en que ninguno de estos alimentos representa un riesgo grave por sí solo. El problema surge cuando se consumen en exceso, de forma cotidiana o como parte de un patrón alimentario alto en calorías y azúcares.

Para prevenir el hígado graso, recomiendan priorizar alimentos frescos, limitar azúcares añadidos y revisar siempre las etiquetas de los productos que se presentan como “naturales” o “saludables”.

Temas Relacionados

Hígado grasoAlimentosNutriciónSaludSalud hepáticamexico-noticias

Más Noticias

Clara Brugada entrega 25 ambulancias al ERUM para mejorar atención a emergencias en CDMX

Cada unidad cuenta con el equipo suficiente para brindar una atención prehospitalaria de calidad a pacientes

Clara Brugada entrega 25 ambulancias

Quién es Isidro Pastor N, exdirigente del PRI en el Edomex detenido en Toluca

La FGR extendió una orden de aprehensión contra el político por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es Isidro Pastor N,

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica este sábado 22 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: noticias

Clima del 22 de noviembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Clima del 22 de noviembre

Temblor en Veracruz: se registra sismo de 4.2 en Las Choapas

El temblor ocurrió a las 23:19 horas, a una distancia de 79 km de Las Choapas y tuvo una profundidad de 152.8 km

Temblor en Veracruz: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes regresa a las

Gala Montes regresa a las telenovelas un año después de su polémica participación en La Casa de los Famosos México

Aseguran que Andrea Meza no se alegró del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 pese a felicitación

Vadhir Derbez reacciona al supuesto desplante de Nodal y Ángela Aguilar en los Latin Grammy: “Le dio celos”

Alessandra Rojo de la Vega felicitó a Fátima Bosch y la ganadora de Miss Universo respondió así

Abogada de Alicia Villarreal asegura que Cruz Martínez podría ser vinculado a proceso por tres delitos más

DEPORTES

El duelo América vs Rayados

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX

Paulinho, figura de Toluca, se declara disponible para Portugal en 2026

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Así festejaron los equipos de la Liga MX el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo