¿Cómo afectó la doble traición a los participantes de La Granja VIP este viernes 21 de noviembre?

Las posiciones dentro del reality cambiaron al instante con las sorpresivas decisiones de Sergio Mayer Mori

(La Granja VIP)
(La Granja VIP)

La emoción en La Granja VIP se intensificó durante la sexta semana con un evento esperado por los seguidores: el denominado ‘viernes de doble traición’.

La dinámica de este día alteró por completo la lista de nominados, sumando tensión a una edición marcada por alianzas cambiantes y decisiones inesperadas.

La estrategia cobró protagonismo después de que Sergio Mayer Mori obtuviera la ‘Salvación’, un beneficio que no solo lo excluyó de la posibilidad de abandonar la competencia, sino que también le trasladó la responsabilidad de afectar directamente el destino de sus compañeros.

Este giro obligó a los participantes a definir nuevas posiciones, evidenciando la complejidad sindical de la convivencia en el reality.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

¿Quién fue el gran salvado de la jornada?

Al convertirse en el vencedor de la ‘Salvación’, Sergio Mayer Mori tuvo el poder de retirar a un compañero de la lista de nominados.

Su elección recayó en Alberto del Río, quien había quedado comprometido tras perder el Duelo contra Kike Mayagoitia el miércoles previo.

De esta manera, la permanencia de El Patrón se mantiene, abriendo nuevas posibilidades para su participación en la lucha por el título y dejando la intriga sobre su futuro desempeño.

Sergio y Eleazar podrían enfrentarse
Sergio y Eleazar podrían enfrentarse en la placa. Crédito: Facebook/ La Granja VIP México

La decisión de Sergio Mayer Mori: ¿quién fue el traicionado?

La dinámica de la ‘Doble Traición’ exigió que quien fuera favorecido con la ‘Salvación’, además de beneficiar a un compañero, nominara a otro de forma directa.

Sergio Mayer Mori optó por nominar a Eleazar Gómez, lo que lo situó automáticamente entre los aspirantes a abandonar la competencia.

¿A quién traicionó Eleazar Gómez tras su nominación?

Recibiendo la traición por parte de Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez obtuvo la facultad de vincular a un tercer participante.

Eleazar Gómez se ha erigido
Eleazar Gómez se ha erigido como el gran villano de la temporada. (La Granja VIP, Facebook)

Su decisión fue inmediata y recayó sobre Teo, cerrando así la ronda de nominaciones resultantes de la doble traición.

Quiénes completan la lista de nominados y cómo se llegó a esta situación

Además de Teo y Eleazar Gómez, varios participantes ya figuraban en la lista de riesgo esta semana.

Kim Shantal fue la primera persona que no recibió la salvación, por lo que siguió como nominada.

Kim Shantal defiende la amistad
Kim Shantal defiende la amistad con Sergio Mayer Mori y niega cualquier romance, aunque los rumores crecen dentro y fuera de La Granja VIP (TV Azteca)

Kike Mayagoitia apareció tras quedar nominado en la dinámica del Huevo Dorado, y Alfredo Adame sumó su nombre tras una Asamblea, quedando fuera de opciones para ser salvado según disposición de la Capataz, Fabiola Campomanes.

La fase de votación permanece abierta en la web de La Granja VIP y en la aplicación de TV Azteca En Vivo.

