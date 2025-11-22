México

Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025 Edomex: ¿Cuántos pagos que se darán?

El programa beneficiará a 1,800 emprendedores con equipo y capacitación gratuita

Apoyo al Autoempleo para el
Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025 (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México realizó la primera entrega de insumos del Programa de Desarrollo Social Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025, el cual contempla una inversión de 45 millones de pesos destinada al fortalecimiento de proyectos productivos en la entidad.

En esta primera etapa, se entregaron equipos y materiales especializados a emprendedores de distintos municipios mexiquenses, como parte de una estrategia para reforzar la economía familiar.

De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo, en total serán 1,800 emprendedores beneficiados con equipo valuado en hasta 25 mil pesos, el cual permitirá iniciar o mejorar actividades laborales que favorezcan el autoempleo.

¿Cuántas entregas se darán?

Apoyo al Autoempleo para el
Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025 a mil 800 beneficiados (Gob. Edomex)

Este programa está integrado por tres entregas durante el año y busca crear condiciones para que personas dedicadas a oficios y servicios productivos puedan profesionalizar y ampliar sus ingresos.

Durante el acto oficial, el titular de la Secretaría del Trabajo, Norberto Morales Poblete, aseguró que el programa refleja la visión humanista y progresista del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, al entregar apoyos gratuitos, sin intermediarios ni condicionamientos político-electorales, dirigidos a quienes más lo necesitan.

“Así deben ser los programas: llegar a quien más lo requiere, de manera libre y sin ningún costo. Ese es el espíritu de un gobierno honesto, solidario y comprometido con su gente”, afirmó Morales Poblete.

Además del equipo otorgado, el programa incluye cursos de capacitación y profesionalización, con el objetivo de asegurar que los beneficiarios puedan mejorar su competitividad y desempeño en el mercado laboral. Según la dependencia, la capacitación se ha diseñado para que los emprendedores puedan incrementar su productividad, ampliar sus servicios y obtener ganancias sostenibles.

Giros que pueden ser beneficiados

Secretaría del Trabajo, Norberto Morales
Secretaría del Trabajo, Norberto Morales Poblete Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025 Edomex (Gob. Edomex)

Los apoyos se distribuirán en 11 giros productivos que fortalecen la economía social: cocina saludable, taller mecánico, corte y confección, herrería, repostería, estética, estética canina, jardinería, manicure y decoración de uñas, vulcanizadora y carpintería con corte láser. Cada giro fue seleccionado conforme a la demanda social, las oportunidades de crecimiento y la posibilidad de potenciar ingresos a corto y mediano plazo.

Con esta primera entrega —de tres programadas para el ejercicio 2025—, el Gobierno del Estado de México consolida acciones para impulsar el autoempleo, fortalecer la independencia económica de las familias y generar bienestar duradero en las comunidades, pilares considerados fundamentales para el desarrollo social en la entidad.

