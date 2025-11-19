México

¿Se puede obtener el apoyo de Becas de excelencia en el Edomex con otros programas federales?

Los participantes deberán tener un promedio de excelencia

El registro al programa Becas
El registro al programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico Edomex 2025 será en diciembre próximo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno del Estado de México dio a conocer la convocatoria oficial del programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, dirigido a estudiantes de educación básica con alto rendimiento escolar.

Una de las características más relevantes de este programa es que los aspirantes no podrán recibir este beneficio si cuentan con otro apoyo educativo, ya sea de nivel federal, estatal, municipal o proveniente de instituciones privadas.

El incentivo económico otorgado será de mil 100 pesos mensuales, que podrán entregarse de una y hasta 10 ocasiones, dependiendo de la disponibilidad presupuestal del gobierno mexiquense.

Se trata de un recurso destinado a premiar el esfuerzo de niñas, niños y adolescentes destacados, pero con una regla clara: solo tendrán acceso quienes no perciban otro tipo de beca, con excepción de un caso particular que requiere renuncia expresa.

Promedio que se pide

Los aspirantes deben tener un
Los aspirantes deben tener un promedio escolar de 9.5 para poder registrarse

De acuerdo con la convocatoria, los aspirantes deberán cumplir con un promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar 2024-2025.

Además de ser estudiantes regulares que cursen de 2° a 6° de primaria o de 1° a 3° de secundaria, siempre dentro de instituciones públicas del Estado de México.

Otro requisito fundamental es ser residentes de la entidad y demostrarlo conforme lo establezcan los lineamientos del registro.

Reglas estrictas frente a otros apoyos

Los aspirantes que quieran la
Los aspirantes que quieran la beca por promedio en el Edomex, deberán renunciar a la Beca Rita Cetina

A diferencia de programas universales, este apoyo por aprovechamiento escolar exige que ningún beneficiario reciba otra beca al mismo tiempo, con lo cual se busca asegurar que la ayuda estatal se destine únicamente a estudiantes destacados cuyo único incentivo sea este reconocimiento.

No obstante, existe un caso especial que ha generado atención entre padres de familia: los estudiantes que actualmente reciben la Beca Universal “Rita Cetina” del Gobierno Federal.

Estos alumnos sí podrán registrarse para participar, pero deberán manifestar por escrito su intención de renunciar al apoyo federal mediante un documento formal llamado “Formato de Renuncia Voluntaria”. Dicho formato se completará durante el proceso de inscripción y, según la convocatoria, la renuncia solo será efectiva si el alumno resulta seleccionado como beneficiario del nuevo programa estatal.

Es decir, quienes deseen aplicar deberán estar conscientes de que no será posible conservar ambos beneficios simultáneamente. De resultar seleccionados, automáticamente dejarán de recibir el apoyo federal, lo cual implica una decisión importante por parte de padres y tutores al momento de realizar el registro.

Un apoyo condicionado al mérito académico

La beca que se ofrece
La beca que se ofrece es de mil 100 pesos mensuales para cada alumno sobresaliente (Cortesía Gobierno del Estado de México).

Al tratarse de una beca que reconoce la excelencia escolar, el gobierno mexiquense dejó en claro que su objetivo es fortalecer la formación de estudiantes con alto desempeño, estimulando la dedicación y el compromiso académico.

Con esta medida, el Estado de México busca respaldar a quienes han demostrado un esfuerzo sobresaliente, aunque a cambio exige exclusividad en la percepción de recursos educativos.

Las fechas del proceso de registro iniciarán en el mes de diciembre y se darán los detalles sobre la documentación específica requerida para su validación.

Padres de familia y tutores deberán evaluar las condiciones antes de participar y decidir si el nuevo apoyo representa una mejor opción frente a otros programas vigentes.

