¿Cuándo inicia el registro de becas por aprovechamiento académico para preparatoria y obtener mil 200 pesos en el Edomex?

Listo el programa Becas de aprovechamiento para nivel preparatoria Edomex (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, anunció la apertura de la convocatoria del programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico para estudiantes de Educación Media Superior del ciclo escolar 2025-2026. La información fue emitida a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que este programa busca reconocer a alumnas y alumnos sobresalientes de instituciones públicas del Subsistema estatal, contribuyendo así a la permanencia escolar y al impulso del talento académico en la entidad.

Señaló además que esta iniciativa se desarrolla en concordancia con la política educativa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien promueve que “ningún estudiante se quede atrás en su formación académica”.

Apoyo económico y requisitos

Las Becas de aprovechamiento para nivel preparatoria, otorga mil 200 pesos de manera mensual (Gob. Edomex)

La beca consiste en un apoyo mensual de $1,200 pesos, el cual podrá otorgarse hasta en 10 ocasiones durante el ciclo escolar, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

Para participar, las y los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Residencia en el Estado de México.

Promedio mínimo de 9.5 en el ciclo escolar inmediato anterior.

Estar inscritos como estudiantes regulares en alguna institución pública de EMS del Subsistema estatal.

Registrar un correo electrónico y número telefónico personal, que fungirán como medios oficiales de contacto durante todo el proceso.

El registro en línea inicia el 8 de diciembre y termina el 14 de ese mismo mes, deberá hacerse en la página oficial: https://seduc.edomex.gob.mx/becas, donde además los aspirantes deberán integrar un expediente electrónico con su documentación completa.

Compatibilidad con becas

El programa Becas de aprovechamiento para nivel Medio Superior en el Edomex se dará por 10 meses continuos (Gob. Edomex)

La convocatoria establece que aquellas personas que actualmente reciben la Beca Universal “Benito Juárez” podrán participar, siempre y cuando manifiesten digitalmente su renuncia voluntaria durante el registro.

En caso de resultar beneficiarios de la beca estatal, la renuncia deberá formalizarse de manera presencial.

Resultados y pasos posteriores

Los resultados serán publicados los días 28, 29 y 30 de enero de 2026 a través del mismo portal institucional, donde cada estudiante podrá consultar su estatus con el folio asignado al momento del registro.

Posteriormente, del 28 de enero al 3 de febrero, las y los beneficiarios deberán cargar el acuse de renuncia voluntaria para completar el proceso.

Finalmente, del 24 al 27 de febrero de 2026, deberán imprimir su Dictamen de Asignación de Beca, documento indispensable para la vigencia del apoyo.

La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Educación del Estado de México.