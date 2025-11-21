Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025: “Me gustó que ella levanta la voz”

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025.

“Muchas felicidades. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos en ese debate. A mí me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver, que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella”, comentó en La Mañanera del 21 de noviembre.

La mandataria hizo referencia a los ataques que la modelo mexicana sufrió el primer día del certamen de belleza por parte de un directivo: Nawat Itsaragrisil.

El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

“Vi un video de Tabasco, estaban ahí aplaudiendo. Más allá del propio concurso, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”, continuó.

Y añadió: “Ella levanta la voz, dice que hay una injusticia, no parece, se levanta, se va. tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso”.

La presidenta reflexionó sobre un dicho que, hasta hace unos años, era muy popular en México: “Calladita te ves más bonita”; aseguró que esa idea ya quedó en el pasado y pidió que las mujeres alcen la voz.

Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia

Por último, pidió un aplaudo para la nueva Miss Universo mexicana.

La vez que Claudia Sheinbaum defendió a Fátima Bosch de los ataques de Nawat Itsaragrisil

Fue a principios de noviembre de 2025 cuando el directivo de Miss Universo Tailandia insultó a la mexicana en una reunión donde estaban todas las candidatas.

En aquella ocasión, la mexicana pidió respeto, se levantó y se retiró del lugar; la siguieron representantes de todo el mundo y el momento se viralizó en redes sociales.

Tras el escándalo que se desató, Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto en la conferencia Mañanera del 5 de noviembre y respondió con un mensaje de apoyo para la mexicana.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión, muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, dijo.

En aquella ocasión, también mencionó el refrán popular: “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña”.

La Miss Universo mexicana compartió una foto en redes con la corona del certamen internacional. Foto: (@fatimaboschfdz/X)

Fátima Bosch comparte mensaje de agradecimiento tras ganar Miss Universo 2025

Horas después de la coronación, la modelo reapareció en redes sociales y publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram:

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey. Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo”.