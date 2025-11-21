México

Sheinbaum felicita a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025: “Me gustó que ella levanta la voz”

La presidenta de México aseguró que la modelo es un ejemplo para las mujeres

Guardar
(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025.

“Muchas felicidades. Siempre tiene su cuestionamiento el concurso de Miss Universo, pero no vamos en ese debate. A mí me gustó de ella, aparte de todo lo que tiene que ver, que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella”, comentó en La Mañanera del 21 de noviembre.

La mandataria hizo referencia a los ataques que la modelo mexicana sufrió el primer día del certamen de belleza por parte de un directivo: Nawat Itsaragrisil.

El discurso de Fátima Bosch
El discurso de Fátima Bosch que conquistó Miss Universo 2025. (Instagram)

“Vi un video de Tabasco, estaban ahí aplaudiendo. Más allá del propio concurso, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia y eso es un ejemplo para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”, continuó.

Y añadió: “Ella levanta la voz, dice que hay una injusticia, no parece, se levanta, se va. tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso”.

La presidenta reflexionó sobre un dicho que, hasta hace unos años, era muy popular en México: “Calladita te ves más bonita”; aseguró que esa idea ya quedó en el pasado y pidió que las mujeres alcen la voz.

Desfile militar por el día
Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia

Por último, pidió un aplaudo para la nueva Miss Universo mexicana.

La vez que Claudia Sheinbaum defendió a Fátima Bosch de los ataques de Nawat Itsaragrisil

Fue a principios de noviembre de 2025 cuando el directivo de Miss Universo Tailandia insultó a la mexicana en una reunión donde estaban todas las candidatas.

En aquella ocasión, la mexicana pidió respeto, se levantó y se retiró del lugar; la siguieron representantes de todo el mundo y el momento se viralizó en redes sociales.

Tras el escándalo que se desató, Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto en la conferencia Mañanera del 5 de noviembre y respondió con un mensaje de apoyo para la mexicana.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión, muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, dijo.

En aquella ocasión, también mencionó el refrán popular: “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven tabasqueña”.

La Miss Universo mexicana compartió
La Miss Universo mexicana compartió una foto en redes con la corona del certamen internacional. Foto: (@fatimaboschfdz/X)

Fátima Bosch comparte mensaje de agradecimiento tras ganar Miss Universo 2025

Horas después de la coronación, la modelo reapareció en redes sociales y publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram:

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey. Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumFátima BoschMiss Universo 2025La MañaneraMiss Universo Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Así fue la relación amorosa entre Kevin Álvarez, futbolista del América, y Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025

La nueva Miss Universo 2025 volvió a poner en tendencia a México y también al jugador del América, con quien mantuvo una relación discreta que terminó a finales de 2023

Así fue la relación amorosa

Metro CDMX: Línea B operará con normalidad pese a trabajos en Oceanía este fin de semana

Los trabajos se realizarán de madrugada y sólo afectarán la circulación vehicular en Circuito Interior, no el servicio a los usuarios

Metro CDMX: Línea B operará

Eliminación de Pumas: Efraín Juárez explica por qué no considera fracaso el torneo

El técnico valoró los seis meses de proceso al frente del equipo y afirmó que el torneo dejó aprendizajes que buscará capitalizar en la siguiente campaña

Eliminación de Pumas: Efraín Juárez

Metro CDMX y Metrobús hoy 21 de noviembre: la estación Zócalo/Tenochtitlan ya se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025

El nombre del también político se convirtió en tendencia a raíz de mensajes de admiración, memes y comentarios de la comunidad LGBT+

Quién es Bernardo Bosch Fernández,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hackers internacionales filtran 10 GB

Hackers internacionales filtran 10 GB de datos sensibles obtenidos tras ciberataque a fiscalía de Guanajuato

Mafioso de la Cosa Nostra pide que le dejen convivir con El Chapo en ADX Florence por salud mental

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Quién es Bernardo Bosch Fernández,

Quién es Bernardo Bosch Fernández, el atractivo hermano mayor de Fátima Bosch que conquista en Miss universo 2025

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo 2025 y su relación con la 4T

Maite Perroni reacciona a críticas sobre su cuerpo: “Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente”

El discurso de Fátima Bosch que la coronó Miss Universo y la volvió voz de millones de mexicanas

Qué obtiene Fátima Bosch por ganar Miss Universo: desde un sueldo millonario, lujos, hasta una residencia en NY

DEPORTES

Eliminación de Pumas: Efraín Juárez

Eliminación de Pumas: Efraín Juárez explica por qué no considera fracaso el torneo

Ángel Villacampa, DT América Femenil, manda mensaje a su afición tras el 3-3 ante Tigres: “No hay que dejar de creer”

Director Técnico de Tigres Femenil revela cuál fue el secreto para empatar al América

Detienen a padre de jugador del América por robar camión de marca deportiva en Edomex

Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025