México

Nawat Itsaragrisil se quiebra en evento de Miss Universo tras escándalo con Fátima Bosh: “Lo siento mucho” | Video

El director ejecutivo de Miss Universo ofreció disculpas a todas las participantes del certamen de belleza

Guardar
(TikTok: @2mmundodemisses // IG: @fatimaboschfdz)
(TikTok: @2mmundodemisses // IG: @fatimaboschfdz)

Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo, ofreció una conferencia de prensa previo a un evento del certamen de belleza en Tailandia.

El empresario se quebró frente a las cámaras y micrófonos tras el escándalo que se desató por insultar a la representante mexicana, Fátima Bosch, en un evento.

Con la voz entrecortada, Nawat lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas tanto a las participantes que presenciaron el momento como a los fanáticos de Miss Universo.

El empresario ofreció disculpas tras insultar a Fátima Bosch en un evento de Miss Universo TikTok: @saleelsoltv

Posteriormente, entró al recinto, subió al escenario y pronunció un discurso respecto a lo sucedido.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre lo que está sucediendo, porque soy un ser humano. Como todos saben, en los últimos días ha habido mucha presión que no me gustaría mencionar de nuevo, pero ya pasó. Ustedes... creo que deben entender que la presión es mucha, soy humano y a veces no puedo controlarlo”, comenzó.

El empresario reconoció que cometió un error, pero se justificó con la carga laboral que ha tenido por la organización de eventos para Miss Universo.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, porque los respeto a todos ustedes. A veces solo tengo que decir lo siento mucho por lo que ha pasado. Quiero aprovechar esta oportunidad para... Primero, tengo que disculparme si alguien se vio afectado o incómodo por lo sucedido, lo siento mucho.

Y añadió: “También quiero disculparme con los fans de Miss Universo alrededor del mundo, pero deseo que todos los mensajes verdaderos sean los correctos, porque vi muchos mensajes con palabras que yo no dije antes".

Y es que según Nawat, algunos videos que circulan en redes sociales respecto a lo sucedido habrían sido modificados, por lo que pidió revisar la información en el sitio web oficial de Miss Universo.

Fátima Bosch es recibida con
Fátima Bosch es recibida con aplausos y rompe en llanto tras humillación internacional de Nawat Itsaragrisil Crédito: Instagram/@miss.ardor

“Así que tenemos el mismo objetivo. Quiero que Miss Universo sea un evento histórico. Hemos preparado todo, no solo las actividades, sino también este gran evento”, concluyó.

Las declaraciones de Nawat Itsaragrisil se viralizaron en redes sociales, donde varios internautas mexicanos le exigieron, una vez más, que ofrezca una disculpa pública específicamente a Fátima Bosch.

Y es que tanto en su transmisión en vivo como en su encuentro con medios se ha disculpado con todos, pero no ha mencionado a la modelo mexicana en específico.

  • "Justo ayer dejamos de aceptar disculpas."
  • "Esas no son disculpas para México así como la exhibió pidiéndose que se fuera, solo a ella así debió pedirle disculpas."
  • “Pero por qué no dijo: México ¿Dónde estás?”
  • “Dio la bienvenida, se disculpó por lo que pasó, pero no pidió disculpas a México.”

Temas Relacionados

Nawat ItsaragrisilFátima BoshMiss UniversoTailandiaViralesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo preparar una gelatina de fresa con puré de manzana rica en colágeno

Se trata de una receta cuyos ingredientes ricos en fibra fortalecen el sistema digestivo y refuerzan el sistema inmunológico además de aportar vitaminas B, C y E

Cómo preparar una gelatina de

Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

El lanzamiento del uniforme marca el inicio de una nueva etapa para el Tricolor rumbo al Mundial 2026, con un diseño que combina tradición y modernidad

Este es el precio oficial

Quiénes son los encargados de la seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso el pasado martes mientras caminaba por calles del Centro Histórico de la CDMX, sin que las personas encargadas de su seguridad actuaran a tiempo

Quiénes son los encargados de

¿Quién es el dueño de Six Flags México? La historia detrás del parque que reemplazó a Reino Aventura

La reciente clausura de Six Flags America en Maryland reaviva el interés por conocer quién controla y cómo opera el parque de diversiones más grande de México

¿Quién es el dueño de

Cofepris emite alerta sanitaria por medicamentos sin registro sanitario o falsos de cáncer y hepatitis C

Se registra la venta ilegal de dichos medicamentos en plataformas digitales

Cofepris emite alerta sanitaria por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 50 mil litros de

Aseguran 50 mil litros de huachicol y millones de pesos en vehículos tras operativo en Veracruz

Los Comparán Bedolla en Michoacán: estos son los delitos por los que estarán en la cárcel hasta 2027 en EEUU

Fiscalía de Veracruz procesa a policías municipales tras “apoyar” al CJNG en operativo de seguridad en Atoyac

Arrestan a menor de edad por ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas en Sinaloa

Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Los mexicanos no nos rendimos”:

“Los mexicanos no nos rendimos”: Fátima Bosch reaparece con look poderoso tras escándalo con Nawat en Miss Universo 2025

Osmel Sousa, el Zar de la Belleza que defendió a Fátima Bosch, anuncia su salida de Miss Universo: “Lo sentí necesario”

¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak que se ganó a los mexicanos tras apoyar a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Juan Osorio no descarta tener hijos con Eva Daniela: “Si Dios nos da licencia y podemos, ¿por qué no?”

“Tuve miedo”: Nawat Itsaragrisil dice por qué llamó a seguridad durante su discusión con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

DEPORTES

Este es el precio oficial

Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Rayados anuncia que no contará con Sergio Ramos para el partido vs Chivas, esta es la razón

Agenda NBA 5 de noviembre 2025: horarios y partidos en vivo EEUU, México y más

Tigres vs Atlético de San Luis: cómo llegan y dónde ver el partido de la Jornada 17