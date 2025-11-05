Nawat Itsaragrisil se quiebra en evento de Miss Universo tras escándalo con Fátima Bosh: “Lo siento mucho” | Video

(TikTok: @2mmundodemisses // IG: @fatimaboschfdz)

Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo, ofreció una conferencia de prensa previo a un evento del certamen de belleza en Tailandia.

El empresario se quebró frente a las cámaras y micrófonos tras el escándalo que se desató por insultar a la representante mexicana, Fátima Bosch, en un evento.

Con la voz entrecortada, Nawat lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas tanto a las participantes que presenciaron el momento como a los fanáticos de Miss Universo.

Posteriormente, entró al recinto, subió al escenario y pronunció un discurso respecto a lo sucedido.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre lo que está sucediendo, porque soy un ser humano. Como todos saben, en los últimos días ha habido mucha presión que no me gustaría mencionar de nuevo, pero ya pasó. Ustedes... creo que deben entender que la presión es mucha, soy humano y a veces no puedo controlarlo”, comenzó.

El empresario reconoció que cometió un error, pero se justificó con la carga laboral que ha tenido por la organización de eventos para Miss Universo.

“Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, porque los respeto a todos ustedes. A veces solo tengo que decir lo siento mucho por lo que ha pasado. Quiero aprovechar esta oportunidad para... Primero, tengo que disculparme si alguien se vio afectado o incómodo por lo sucedido, lo siento mucho.

Y añadió: “También quiero disculparme con los fans de Miss Universo alrededor del mundo, pero deseo que todos los mensajes verdaderos sean los correctos, porque vi muchos mensajes con palabras que yo no dije antes".

Y es que según Nawat, algunos videos que circulan en redes sociales respecto a lo sucedido habrían sido modificados, por lo que pidió revisar la información en el sitio web oficial de Miss Universo.

“Así que tenemos el mismo objetivo. Quiero que Miss Universo sea un evento histórico. Hemos preparado todo, no solo las actividades, sino también este gran evento”, concluyó.

Las declaraciones de Nawat Itsaragrisil se viralizaron en redes sociales, donde varios internautas mexicanos le exigieron, una vez más, que ofrezca una disculpa pública específicamente a Fátima Bosch.

Y es que tanto en su transmisión en vivo como en su encuentro con medios se ha disculpado con todos, pero no ha mencionado a la modelo mexicana en específico.

"Justo ayer dejamos de aceptar disculpas."

"Esas no son disculpas para México así como la exhibió pidiéndose que se fuera, solo a ella así debió pedirle disculpas."

“Pero por qué no dijo: México ¿Dónde estás?”

“Dio la bienvenida, se disculpó por lo que pasó, pero no pidió disculpas a México.”