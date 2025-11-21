México

Persona se arroja a zona de vías en Línea 2 del Metro de CDMX: suspenden servicio de manera momentánea

Aparentemente los hechos ocurrieron en la estación Villa de Cortés, informaron internautas en redes sociales

Guardar
El servicio fue suspendido en
El servicio fue suspendido en la Línea 2 del Metro de CDMX para llevar a cabo las maniobras de rescate. Foto: X/@sighmusic1.

Una persona se arrojó a la zona de vías de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 20 de noviembre en la ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

De acuerdo con el reporte de diferentes usuarios en redes sociales, el presunto suicidio de la persona ocurrió en la estación Villa de Cortés, de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México reportó que el servicio fue suspendido de manera momentánea en la llamada ‘Línea azul’.

El servicio en la Línea
El servicio en la Línea 2 del Metro de la CDMX fue suspendido de manera momentánea. Foto: X/@MetroCDMX.

La suspensión del servicio de manera temporal fue para llevar a cabo las maniobras de rescate correspondientes de la persona que presuntamente se arrojó a la zona de vías de la Línea 2.

Testigos que se encontraban en el lugar hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para avisar sobre la persona que presuntamente se arrojó a la zona de vías.

Hasta el momento se desconoce el sexo de la persona, así como su identidad.

El objeto provocó retrasos y aglomeraciones en la ruta que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Crédito: X/@MetroViral

Servicios de emergencia y seguridad del Metro de la Ciudad de México como del Gobierno capitalino se dirigieron a la estación, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, para llevar a cabo las maniobras de rescate correspondientes.

Pasajeros reportaron que fueron desalojados de la estación para que los cuerpos y personal de emergencia y seguridad llevara a cabo las maniobras de rescate correspondientes.

El servicio continuaba suspendido en toda la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate.

Metro de CDMX informa de restablecimiento del servicio en Línea 2

Luego de unos minutos y tras las labores de rescate correspondientes, el Metro de la Ciudad de México informó que el servicio fue reanudado, luego de que se llevaran a cabo las labores de los cuerpos de emergencia capitalinos.

A través de sus redes sociales oficiales, el Metro capitalino notificó que toda la Línea 2, desde Tasqueña a Cuatro Caminos, operaba en su totalidad.

La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fue reestablecida en su totalidad. Foto: X/@MetroCDMX.

No se dio a conocer si la persona fue rescatada con vida tras presuntamente haberse arrojado a la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

De igual manera, tampoco se sabe sobre el sexo, así como la identidad del usuario que se arrojó a la zona de vías de esta ruta del transporte público capitalino.

Aglomeraciones y retrasos en el servicio en el Metro de la CDMX

Debido a que el servicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fue suspendido, la marcha de los trenes fue suspendida por varios minutos para llevar a cabo las maniobras de rescate.

Debido a que los trenes no arribaban a las estaciones, se comenzaron a reportar aglomeraciones de personas.

Aglomeraciones de personas en Línea
Aglomeraciones de personas en Línea 2 del Metro de CDMX por persona que se arrojó a zona de vías hoy jueves 20 de noviembre. Foto: X/@sofits9007.

Temas Relacionados

MetroMetro CDMXCDMXLínea 2SuicidioVilla de Cortésmexico-noticias

Más Noticias

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 30 preferidas

Sigue minuto a minuto la participación de la modelo mexicana en el certamen de belleza

Miss Universo 2025: Fátima Bosch

“El ducto no fue afectado”: Pemex descartó toma clandestina en la colonia Observatorio

A pesar de los reportes de una presunta toma, la institución confirmó que no hay tal conexión del ducto al domicilio

“El ducto no fue afectado”:

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: detienen servicio en la Línea 2 para rescatar a una persona

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Sheinbaum reúne a legisladores en Palacio: agradece aprobación del Paquete Económico 2026

El encuentro responde a su interés de reconocer el respaldo legislativo al paquete presupuestal aprobado esta semana

Sheinbaum reúne a legisladores en

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Las acciones se llevaron a cabo en tres municipios e incluyeron el aseguramiento de áreas de concentración de químicos para la elaboración de drogas

Ejército Mexicano localiza más de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano localiza más de

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

Vinculan a proceso a presunto líder de locatarios en Yucatán por amenazas contra dos periodistas

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

Procesan a dos presuntos vendedores ilegales de suelo de conservación en Xochimilco, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025: Fátima Bosch

Miss Universo 2025: Fátima Bosch en el escenario, es una de las 30 preferidas

Cazzu revela si existirá colaboración con Belinda tras su primer encuentro en México

“Cuando no era cantante”: el éxito de El Bogueto que arrasa en Spotify México esta semana

Tras ser vinculado por violencia familiar, Cruz Martínez contrademanda a Alicia Villarreal por difamación

Cuánto cuesta el boleto más barato para la nueva fecha de Megadeth en la Arena CDMX

DEPORTES

James Rodríguez buscaría quedarse en

James Rodríguez buscaría quedarse en la Liga MX tras salir de León: ¿Qué equipo está interesado en ficharlo?

El ‘Cubo’ Torres brilla en la liga de Costa Rica y sueña con volver a México

Pachuca vs Pumas EN VIVO minuto a minuto: al medio tiempo, los Tuzos lo ganan con 2 golazos

Gobernadora de Morelos celebra el regreso del Atlante a Primera División

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista mexicano que juega en la MLS y que es buscado por América y Monterrey?