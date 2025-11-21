Persona se arroja a zona de vías en Línea 2 del Metro de CDMX: suspenden servicio de manera momentánea

El servicio fue suspendido en la Línea 2 del Metro de CDMX para llevar a cabo las maniobras de rescate. Foto: X/@sighmusic1.

Una persona se arrojó a la zona de vías de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 20 de noviembre en la ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

De acuerdo con el reporte de diferentes usuarios en redes sociales, el presunto suicidio de la persona ocurrió en la estación Villa de Cortés, de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

El Metro de la Ciudad de México reportó que el servicio fue suspendido de manera momentánea en la llamada ‘Línea azul’.

El servicio en la Línea 2 del Metro de la CDMX fue suspendido de manera momentánea. Foto: X/@MetroCDMX.

La suspensión del servicio de manera temporal fue para llevar a cabo las maniobras de rescate correspondientes de la persona que presuntamente se arrojó a la zona de vías de la Línea 2.

Testigos que se encontraban en el lugar hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para avisar sobre la persona que presuntamente se arrojó a la zona de vías.

Hasta el momento se desconoce el sexo de la persona, así como su identidad.

El objeto provocó retrasos y aglomeraciones en la ruta que va de Ciudad Azteca a Buenavista. Crédito: X/@MetroViral

Servicios de emergencia y seguridad del Metro de la Ciudad de México como del Gobierno capitalino se dirigieron a la estación, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, para llevar a cabo las maniobras de rescate correspondientes.

Pasajeros reportaron que fueron desalojados de la estación para que los cuerpos y personal de emergencia y seguridad llevara a cabo las maniobras de rescate correspondientes.

El servicio continuaba suspendido en toda la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate.

Metro de CDMX informa de restablecimiento del servicio en Línea 2

Luego de unos minutos y tras las labores de rescate correspondientes, el Metro de la Ciudad de México informó que el servicio fue reanudado, luego de que se llevaran a cabo las labores de los cuerpos de emergencia capitalinos.

A través de sus redes sociales oficiales, el Metro capitalino notificó que toda la Línea 2, desde Tasqueña a Cuatro Caminos, operaba en su totalidad.

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fue reestablecida en su totalidad. Foto: X/@MetroCDMX.

No se dio a conocer si la persona fue rescatada con vida tras presuntamente haberse arrojado a la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

De igual manera, tampoco se sabe sobre el sexo, así como la identidad del usuario que se arrojó a la zona de vías de esta ruta del transporte público capitalino.

Aglomeraciones y retrasos en el servicio en el Metro de la CDMX

Debido a que el servicio en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fue suspendido, la marcha de los trenes fue suspendida por varios minutos para llevar a cabo las maniobras de rescate.

Debido a que los trenes no arribaban a las estaciones, se comenzaron a reportar aglomeraciones de personas.

Aglomeraciones de personas en Línea 2 del Metro de CDMX por persona que se arrojó a zona de vías hoy jueves 20 de noviembre. Foto: X/@sofits9007.