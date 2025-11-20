México

Clima CDMX: estas dos alcaldías registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este viernes 21 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones por este pronóstico

Continuarán las temperaturas bajas para
el amanecer de este viernes 21 de noviembre.

Las bajas temperaturas continuarán para la mañana de este viernes 21 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este jueves 20 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán dos alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo viernes 21 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad
de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país.

Se trata de las alcaldías: Milpa Alta y Tlalpan, que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo viernes 21 de noviembre.

Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta amarilla en las dos alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente para el amanecer de este próximo viernes 21 de noviembre.

Debido a la alerta amarilla emitida en estas dos alcaldías de la Ciudad de México, Protección Civil de la capital del país lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este jueves 20 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este viernes 21 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en esta alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este viernes 21 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Estas dos alcaldías de CDMX
prevén temperaturas bajas para el amanecer de este próximo viernes 21 de noviembre.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este viernes 21 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención.

