Los mejores memes en apoyo a Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025

(Captura de pantalla)

Fátima Bosch está lista para Miss Universo 2025 después de una contienda donde su nombre acaparó los titulares de los medios de comunicación.

Como era de esperarse, los mexicanos han demostrado el apoyo a la tabasqueña y hoy han llenado las redes sociales de memes en su honor.

La edición 74 del certamen tendrá lugar el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, aunque en territorio mexicano la transmisión se realizará el 20 de noviembre.

La trayectoria de Fátima Bosch: fue Flor Tabasco en 2018

(Captura de pantalla)

La historia de Fátima Bosch ha captado la atención nacional no solo por su participación en Miss Universo, sino también por el peso de su linaje familiar y su formación internacional.

La trayectoria de Bosch en el mundo de los concursos de belleza se remonta a su adolescencia, cuando en 2018 obtuvo el título de Flor Tabasco, consolidando una tradición que ha marcado a su familia durante décadas.

(Captura de pantalla)

La formación académica de Fátima Bosch trasciende el modelaje. Nacida el 19 de mayo de 2000, se graduó en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, y complementó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Estados Unidos.

En el plano personal, Bosch ha compartido en diversas entrevistas los retos que enfrentó durante su infancia, marcados por episodios de bullying y el diagnóstico de TDAH y dislexia. Ha subrayado que el respaldo de sus padres y su hermano resultó esencial para su desarrollo personal y profesional.

¿Cómo se encuentra Fátima Bosch antes del certamen?

(Captura de pantalla)

Antes de la final, la joven compartió una fotografía en la que se evidencia su fe católica, acompañada del mensaje: “Es hoy”, junto a un emoji de la bandera de México.

Además, durante una transmisión en vivo, Bosch reflexionó sobre el significado de su participación en el certamen:

(Captura de pantalla)

“Soy Fátima Bosch y antes de estar aquí era Fátima Bosch, después lo seguiré siendo. Tú vales por la persona que eres, por cómo hace sentir a los demás y lo que puedes aportar positivo al mundo. Y en eso se basa mi seguridad, no en una corona“.

¿Quién es la familia de Fátima Bosch?

(Captura de pantalla)

Su madre, Vanessa Fernández Balboa, pertenece a una dinastía estrechamente vinculada a los certámenes estatales, aunque no participó directamente en Flor Tabasco. Dos de sus hermanas, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), sí compitieron en el concurso, reforzando la presencia de la familia en este ámbito.

La figura de Mónica Fernández Balboa, tía materna de Fátima, sobresale en el entorno familiar. Exsenadora por Morena y presidenta del Senado, desde 2024 encabeza el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), lo que añade un matiz político y de servicio público al entorno de la joven concursante.

Por parte paterna, Bernardo Bosch Hernández ha forjado una carrera de veintisiete años en Petróleos Mexicanos (Pemex), donde actualmente se desempeña como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción.