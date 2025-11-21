México

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, expresa su apoyo para Fátima Bosch antes de la final del certamen

La coronación será transmitida en México en punto de las 19:00 horas en televisión abierta

Ximena Navarrete expresó su apoyo
Ximena Navarrete expresó su apoyo por Fátima Bosch en redes sociales. (IG)

Fátima Bosch está a solo unas horas de vivir la final de Miss Universo 2025 en Tailandia, por lo que miles de mexicanos han mostrado su apoyo hacia la modelo a través de redes sociales.

Una de ellas es Ximena Navarrete, quien se coronó como Miss Universo en 2010 y ha seguido de cerca el camino de su colega, pues ha usado sus cuentas oficiales para compartir su postura sobre las controversias que han acompañado a Bosch en el certamen.

La mexicana fue recibida entre porras de sus seres queridos y compatriotas IG: @miss.ardor

Ximena Navarrete envía sus mejores deseos a Fátima Bosch previo a la final de Miss Universo

Tan solo unas horas antes de arrancar la etapa final de la competencia, Ximena Navarrete compartió en Instagram su postura ante la participación de la joven de origen tabasqueño, además aprovechó el momento para enviar sus mejores deseos.

“Mucha suerte para ti, Fátima Bosch. Qué Dios siempre acomode todo en tu camino para que estés donde tienes que estar. Amor, alegría y energía bonita para ti el día de hoy”, escribió junto a una imagen de la modelo.

De igual forma, horas antes llenó de halagos a Bosch por el mismo medio, asegurando que sueña con que Fátima Bosch se corone como Miss Universo.

“Es una mujer elegante de inspiración y de sueños, de mujeres empoderadas y con voz como era hace muchos años. Ojalá pronto sea posible ese sueño”, expresó.

Ximena Navarrete muestra apoyo a
Ximena Navarrete muestra apoyo a Fátima Bosch. (Captura de pantalla)

Andrea Meza asegura que Fátima Bosch es una de las participantes con mejor puntuación

Además de Navarrete, Andrea Meza, quien ganó el certamen en 2021 y en esta ocasión funge como jurado del certamen, señaló la destacada participación que la joven ha tenido en la competencia.

“Viene bien preparada y hasta ahora ha pasado las diversas etapas con gran puntuación. Además, los trajes que ha presentado han sido de gran costura y extraordinarios. La veremos en la final”, aseguró.

Cabe destacar que la modelo mexicana se ha llevado varios aplausos del público por su pasarela en traje típico y traje de baño, donde acaparó la atención no solo de los presentes, también de los internautas.

Fatima Bosch modela traje típico.
Fatima Bosch modela traje típico. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Fátima Bosch se ha superado ante las adversidades en Miss Universo

Antes de arrancar la etapa final del certamen, Fátima Bosch utilizó sus redes sociales para compartir el compromiso que tiene con Miss Universo, pues pese a haber sufrido un incidente no renunció.

De acuerdo con la modelo, cuando llegó al hotel de Tailandia se percató de que había vidrios rotos en su habitación, y aunque intentó recoger todos, uno de ellos quedó en el camino y se clavó en su pie.

"Me clavé un pedacito de vidrio que según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé, entonces yo creo que debe haber un pedacito por ahí, pero ya como la carne se cerró obviamente yo no me voy a andar tocando ni me voy a andar abriendo", explicó.

Fátima Bosch en la final
Fátima Bosch en la final de Miss Universo. (YT: Miss Universe)

Pese al dolor que siente, aseguró que su decisión fue seguir en la competencia, pues considera que está viviendo un gran momento junto a las demás representantes.

