Jóvenes Construyendo el Futuro: así puedes solicitar tu vinculación y comenzar tu capacitación

Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es una iniciativa social del Gobierno de México diseñada para apoyar a jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo y laboral, ofreciendo una oportunidad de desarrollo profesional mediante capacitación práctica en centros de trabajo o empresas registradas.

El programa abrirá las postulaciones el 1 de diciembre de 2025, con aproximadamente 45 mil espacios disponibles. Los interesados deben registrarse de manera gratuita en la plataforma oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

Los criterios de elegibilidad son claros: los aspirantes deben tener entre 18 y 29 años al momento del registro, no estar trabajando ni estudiando, y contar con documentos oficiales como identificación, CURP y comprobante de domicilio vigente. Además, será necesario subir una fotografía y completar la ficha de registro en línea.

Una vez realizado el registro, el programa valida la información y genera un expediente digital. Los jóvenes pueden entonces elegir el centro de trabajo que mejor se ajuste a sus intereses y comenzar su proceso de capacitación en la fecha que indique el centro.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 abrirá su registro el 1 de diciembre, ofreciendo 45 mil espacios de capacitación laboral para jóvenes fuera del sistema educativo y laboral

Para resolver dudas, los solicitantes pueden consultar los canales oficiales del programa, así como la línea telefónica 800 841 2020, disponible de lunes a sábado, de 8:00 a 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Beneficios y estructura de la capacitación

Cada participante recibe una beca mensual de 8 mil 480 pesos depositada mediante la tarjeta del Bienestar y cuenta con seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y atención por maternidad. La capacitación práctica tiene una duración máxima de 12 meses, con jornadas de entre cinco y ocho horas diarias, cinco días a la semana.

Los contenidos abarcan nueve campos de desarrollo profesional:

Cultura y deportes

Administrativa

Ventas

Servicios

Agropecuarios

Oficios

Industrial

Ciencia y tecnología

Salud

Cada centro de trabajo adapta el plan formativo a sus necesidades, mientras que los tutores acompañan a los aprendices, brindando orientación y seguimiento durante todo el proceso.

Al concluir el año formativo, los jóvenes reciben un documento que avala las competencias adquiridas, lo que les permite acceder con mayor facilidad al mercado laboral o emprender un proyecto propio. La colaboración de empresas y tutores también es reconocida, fortaleciendo la vinculación entre desarrollo profesional y responsabilidad social.

Impacto y proyección del programa

Desde su inicio en 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a más de 3.4 millones de jóvenes, de los cuales el 58 por ciento son mujeres, con una inversión social total de 158 mil millones de pesos.

Durante los primeros trece meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, el programa incorporó a 450 mil jóvenes, con recursos cercanos a 21 mil millones de pesos.

Para 2026, la meta es integrar a 500 mil nuevos aprendices, con pagos bimestrales, consolidando al programa como una de las políticas públicas más relevantes para la inclusión laboral y el desarrollo profesional de la juventud mexicana.