Conato de incendio en Plaza Miramontes: desalojan a 500 personas del inmueble en Coyoacán

Un siniestro en un restaurante del centro comercial en Coyoacán obligó a desalojar a empleados y visitantes

Se reportó incendio en Súper
Se reportó incendio en Súper Plaza Miramontes de la Alcaldía Coyoacán. Crédito: X/ @SGIRPC_CDMX

La tarde de este viernes 21 de noviembre se reportó un conato de incendio en un restaurante del centro comercial Súper Plaza Miramontes, lo que obligó a la intervención inmediata de elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC), quienes evacuaron a todas las personas presentes en el recinto.

La circulación en la Avenida Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas se vio afectada por la llegada de unidades de emergencia y el resguardo de la zona por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El desalojo de clientes y empleados en la Plaza Miramontes generó una intensa movilización de servicios de emergencia en la Alcaldía Coyoacán.

La presencia de humo, visible desde distintos puntos de la zona, fue documentada por usuarios en redes sociales, quienes compartieron imágenes y comentarios que evidenciaban la magnitud del incidente en el centro comercial.

Protección Civil y el Heroico
Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos ya se encuentran laborando en Canal de Miramontes 2053, Coapa, Girasoles III. Crédito: X/ @XochilangoMX

Ante la situación, el personal de la plaza y los visitantes fueron evacuados de manera ordenada, mientras la policía resguardaba el perímetro para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio se originó en la campana de la cocina del restaurante, debido a la acumulación de cochambre en el sistema de extracción.

Pérez Cova precisó que el fuego fue detectado en su fase inicial, lo que permitió una intervención oportuna y evitó que se propagara a otras áreas del inmueble. El funcionario aseguró que no hubo lesionados, subrayando la eficacia del operativo.

Atendimos incendio al interior de
Atendimos incendio al interior de un restaurante en Super Plaza Miramontes, alcaldía Coyoacán. El fuego se originó en la campana de la cocina. Sin lesionados. Crédito: X/ @JefeVulcanoCova

Al recinto también acudió personal de Escudo Coyoacán, que colaboró con los bomberos para controlar el conato y realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones de gas y eléctricas, con el objetivo de descartar cualquier riesgo adicional.

"La UGIRPC y #EscudoCoyoacán acudieron
"La UGIRPC y #EscudoCoyoacán acudieron de inmediato a la Plaza Miramontes, en Alameda del Sur, para atender un incendio al interior del inmueble.🧯 Se evacuó a las personas que estaban en el lugar y no se reportan heridos" - emitieron las autoridades de la Alcaldía tras poner en resguardo a los presentes. Crédito: X/ @Alcaldia_Coy

La coordinación entre las distintas dependencias permitió restablecer la seguridad en la plaza sin que se reportaran daños personales.

La rápida actuación de los servicios de emergencia y la colaboración de los presentes evitaron consecuencias mayores, mientras la zona permaneció bajo resguardo policial hasta la conclusión de las labores de verificación y control.

