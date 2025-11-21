Cierre parcial en la Autopista México-Querétaro provoca severo caos vial rumbo a la CDMX

Carga vehicular por cierre parcial en la autopista México-Querétaro (@rockdrigo_maya/X)

La autopista México-Querétaro, una de las vías más transitadas y estratégicas del país, enfrenta este viernes un cierre parcial de circulación que ha provocado fuerte congestionamiento vehicular en dirección a la Ciudad de México.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que la afectación ocurre entre el kilómetro 69, a la altura del poblado Tepeji del Río, y el kilómetro 56, en el entronque Jorobas, tramo colindante entre Hidalgo y el Estado de México.

El cierre se debe al desplazamiento de unidades de transporte con exceso de dimensiones, conocidas como reactores, cuya circulación implica maniobras especiales por tratarse de vehículos pesados que no pueden transitar a velocidades convencionales.

Habilitan carril en contraflujo

Para permitir su paso seguro, CAPUFE habilitó un carril a contraflujo, con el objetivo de garantizar la continuidad del tránsito, aunque esto ha provocado una lentitud extrema en ambos sentidos.

“En el tramo carretero al que te refieres se registra circulación en contraflujo sobre los carriles en dirección CDMX y las unidades con exceso de dimensiones (reactores) circulan sobre los carriles en dirección Querétaro”, destacaron en la cuenta de X de Capufe.

Este tipo de cargas especiales, empleadas comúnmente en sectores industriales como el energético y petroquímico, requieren escoltas, reducción de carriles y control estricto de velocidades, lo que imposibilita una circulación fluida.

CAPUFE señaló que el operativo continuará durante varias horas, pues el traslado de estas unidades exige desplazamiento progresivo y limitado.

Conductores reportan largas filas y retrasos

Desde las primeras horas de la mañana, usuarios de la autopista han compartido en redes sociales videos e imágenes que muestran kilómetros de vehículos detenidos, principalmente en dirección a la Ciudad de México. Algunos automovilistas han reportado incremento de hasta dos horas en el tiempo de recorrido, especialmente en el tramo que conecta Tepeji del Río con el entronque de Jorobas.

Transportistas que transitan diariamente por esta vía advirtieron que, aunque comprenden la necesidad de mover maquinaria de grandes dimensiones, el operativo coincide con una de las horas de mayor tránsito laboral, lo que afecta el traslado de mercancías y horarios de entrega. También señalaron que, debido al contraflujo, la circulación se vuelve más riesgosa, especialmente para quienes circulan a exceso de velocidad o no respetan los cambios de carril.

Recomendaciones para quienes circulan en la zona

Ante la saturación vehicular, autoridades viales y CAPUFE piden a los usuarios:

Extremar precauciones al ingresar al carril de contraflujo. No rebasar ni hacer cambios bruscos de carril, pues el margen de maniobra es muy limitado. Respetar la señalización temporal colocada a lo largo del operativo. Planear tiempo extra de traslado o, de ser posible, utilizar rutas alternas, como la carretera libre a Querétaro o la autopista México-Pachuca. En caso de asistencia mecánica o emergencia, comunicarse al 074, número oficial de apoyo de CAPUFE.

La Autopista México-Querétaro es considerada un corredor industrial y logístico esencial, por lo que cualquier afectación repercute de manera inmediata en el transporte de mercancías y desplazamiento laboral. Aunque el operativo es necesario para el traslado seguro de maquinaria pesada, la falta de alternativas eficientes vuelve a exponer la vulnerabilidad vial del centro del país.

CAPUFE reiteró el llamado a la paciencia de los usuarios y prometió actualizar la información conforme avance el traslado de los “reactores”. Se espera que el tráfico continúe lento durante el resto del día.