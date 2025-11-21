Atole de avena: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para la temporada de frío

Atole de avena. Foto: (Gemini IA)

El atole de avena es una de las bebidas más populares en los hogares mexicanos, especialmente durante las mañanas frías o como acompañamiento en el desayuno o la cena. Su preparación sencilla, su aporte energético y su sabor reconfortante han hecho que esta opción tradicional siga vigente generación tras generación.

Además de ser económico, el atole de avena destaca por sus beneficios nutricionales: ofrece fibra, ayuda a la digestión y brinda sensación de saciedad, convirtiéndose en una alternativa ideal para chicos y adultos.

Aunque existen diversas variantes, desde las que incluyen canela hasta aquellas que incorporan frutas, la versión clásica continúa siendo la favorita por su textura cremosa y sabor suave.

La avena es un ingrediente rico en fibra que se caracteriza por su aporte de beneficios para la salud. Foto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de avena (entera o instantánea)

1 litro de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)

2 tazas de agua

2 a 3 cucharadas de azúcar , piloncillo o el endulzante de su preferencia

1 raja de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

Preparación

Para comenzar, en una olla mediana coloque el agua junto con la raja de canela y llévela a ebullición. Este paso permite perfumar la base del atole y aporta un aroma cálido característico. Una vez que el agua esté hirviendo, añada la avena y cocine a fuego medio durante cinco minutos, mezclando ocasionalmente para evitar que se pegue en el fondo.

Cuando la avena haya empezado a suavizarse, incorpore la leche y mezcle para integrar todos los ingredientes. Mantenga la preparación a fuego medio-bajo y agregue el azúcar o piloncillo, así como la pizca de sal. Si desea un toque extra de sabor, puede añadir también la cucharadita de vainilla. Continúe moviendo con una cuchara de madera, ya que este paso ayuda a lograr una textura más homogénea.

Conforme la mezcla hierva nuevamente, notará que el atole comenzará a espesar. Este proceso puede tardar entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la consistencia que se desee. Para un atole más líquido, basta con apagar el fuego antes de que espese demasiado; para una textura más densa, permita que hierva unos minutos adicionales. En ambos casos, es importante mover constantemente para evitar grumos.

Una preparación clásica que se caracteriza por su sabor único. Foto: (Gemini IA)

Una vez listo, retire la raja de canela y sirva caliente. El atole de avena puede acompañarse con pan dulce, galletas o incluso con frutas como plátano o manzana picada para hacerlo más nutritivo.

Además de su sabor reconfortante, esta bebida destaca por su valor nutricional. La avena es rica en fibra soluble, lo que contribuye a mejorar la digestión y a mantener estables los niveles de glucosa. También aporta vitaminas del grupo B, hierro y antioxidantes, lo que la convierte en una opción saludable para iniciar el día.

El atole de avena continúa siendo una bebida esencial en la cocina mexicana, uniendo tradición y bienestar en cada taza. Su preparación sencilla y sus beneficios lo mantienen como un favorito en cualquier temporada del año.