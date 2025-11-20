Trump evalúa tomar “medidas adicionales” contra cárteles en México, asegura vocera de la Casa Blanca

El combate a los cárteles fue una de las promesas que Donald Trump hizo durante su campaña presidencial. REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó este 20 de noviembre la cooperación de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en México en los esfuerzos conjuntos para combatir a los carteles de drogas y frenar la inmigración ilegal en la frontera sur, según afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con Leavitt, el presidente Donald Trump ha manifestado su interés en tomar “medidas adicionales” contra los carteles de drogas, manteniendo la promesa realizada al público estadounidense de abordar este problema.

El equipo de seguridad nacional, afirmó la vocera, discute de manera constante nuevas opciones para enfrentar a estas organizaciones, y el presidente Trump ha dejado claro que mantiene “sobre la mesa medidas adicionales” para este objetivo.

Karoline Leavitt informó que hay "medidas adicionales" sobre la mesa para combatir a los cárteles de la droga. (AP Foto/Evan Vucci)

A su vez, Leavitt destacó que Donald Trump ha tomado “acciones sin precedentes” para combatir a los cárteles del crimen organizado, algo que, enfatizó, fue una “promesa” que el presidente hizo en su campaña.

Trump afirmó que “no está feliz con México”

El presidente de Estados Unidos aseguró que los servicios de inteligencia conocen en detalle las rutas y líderes del narcotráfico. REUTERS/Evelyn Hockstein

En una conversación con periodistas en la Casa Blanca el pasado 17 de noviembre, el presidente Donald Trump aseguró que los servicios de inteligencia de su gobierno poseen información precisa sobre la ubicación y las actividades de los principales narcotraficantes.

“Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos sus direcciones. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos”, afirmó Trump.

A pesar de la contundencia de sus palabras, Trump no anunció una intervención militar directa en México. El mandatario insistió en que su administración está dispuesta a tomar cualquier medida necesaria para detener el narcotráfico. “Estoy de acuerdo; lo que tengamos que hacer para detener las drogas”, declaró el presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.

Trump expresó su insatisfacción con los esfuerzos del gobierno mexicano en la lucha contra los cárteles de la droga. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

No obstante, Trump expresó su insatisfacción con los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate a los cárteles. “Están matando a nuestra gente. Es como una guerra. ¿Que si lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo... No estoy contento con México”, agregó el presidente de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum descartó una intervención militar extranjera

Claudia Sheinbaum defendió la soberanía e independencia de México. Créditos: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró durante una gira en Tabasco el 16 de noviembre que México es una nación soberana e independiente, rechazando cualquier insinuación de intervención extranjera.

“Cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorados de nadie”, expresó Sheinbaum.

Marco Rubio rechazó el envío de soldados estadounidenses a México

El secretario de Estado Marco Rubio descartó el envío de tropas estadounidenses a México y apuesta por la cooperación bilateral. Mandel Ngan/Pool via REUTERS

En paralelo, la postura oficial de la administración estadounidense fue matizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien descartó el envío de tropas a México y la adopción de decisiones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico.

Tras participar en la cumbre del G7 de ministros de Asuntos Exteriores en Canadá, Marco Rubio declaró el 13 de noviembre que Washington solo brindará apoyo a México si este lo solicita formalmente.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. No vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas si nos lo pidieran”, afirmó Marco Rubio.

Rubio destacó que la colaboración en seguridad entre México y Estados Unidos está en su punto más alto de la historia. Mandel Ngan/Pool via REUTERS

Rubio destacó que la cooperación bilateral en materia de seguridad “está en su punto más alto en la historia” y reconoció los avances de México en la lucha contra el tráfico de fentanilo. “Los mexicanos están haciendo hoy más que nunca para detenerlo”, señaló el secretario y añadió que las extradiciones “son más rápidas que nunca”.

No obstante, Rubio advirtió sobre la magnitud de la amenaza que representan los cárteles: “Estos cárteles son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. En muchos casos poseen más armas, mejor entrenamiento y más inteligencia que los Estados nación”, afirmó.