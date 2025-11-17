México

Trump está dispuesto a lanzar ataques en México para detener tráfico de drogas

El presidente de EEUU aseguró que sus equipos de inteligencia tienen información de donde vive cada uno de los narcotraficantes


Trump habló con periodistas sobre la posibilidad de atacar México REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente Donald Trump dijo este lunes 17 de noviembre que podría autorizar ataques en territorio de México y Colombia si eso ayuda a detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Estoy de acuerdo; lo que tengamos que hacer para detener las drogas”, dijo el mandatario de EEUU en el Despacho Oval.

Sin embargo, Trump no anunció ninguna intervención militar directa de Estados Unidos en territorio mexicano o colombiano.

En la sesión con reporteros, Trump aseguró que los equipos de inteligencia de EEUU tienen información de donde vive cada uno de los narcotraficantes y cómo transportan drogas hacia su país.

Conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos sus direcciones. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos”, señaló.

El mandatario norteamericano agregó que no está contento con lo que ha estado haciendo México en el combate a los cárteles de las drogas. Por ello, estaría dispuesto a endurecer las acciones.

“Están matando a nuestra gente. Es como una guerra. ¿Que si lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo... No estoy contento con México”, agregó el presidente norteamericano desde la Casa Blanca este lunes.

Nuevo operativo de Estados Unidos contra lanchas de narcotraficantes en el Pacífico: seis muertos

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró este domingo, durante su gira por Tabasco, que México es una nación soberana e independiente.

La respuesta de la mandataria federal fue hacia los actores políticos internos que han sugerido el apoyo de EEUU para afrontar el problema de la inseguridad originada por grupos criminales.

“Cuando alguien que no tiene apoyo popular anda buscando en el extranjero apoyo para venir a intervenir en México, le decimos: México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorados de nadie”, expresó Sheinbaum un día antes.


Claudia Sheinbaum rechaza violencia en manifestaciones. Crédito: Youtube: Claudia Sheinbaum :

Trump aumenta presión sobre grupos del narcotráfico

Donald Trump ha reforzado su ofensiva contra el tráfico marítimo de drogas, concediendo a las fuerzas de Estados Unidos mayor poder para inutilizar o hundir embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

Durante un encuentro con periodistas, el exmandatario republicano expresó su respaldo a estas medidas: “Estoy de acuerdo; lo que tengamos que hacer para detener las drogas”.

Posteriormente, Trump sugirió la posibilidad de atacar laboratorios de cocaína en Colombia, afirmando que “¿Destruiría esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo personalmente”.

Añadió que, aunque no ha tomado una decisión al respecto, “salvaríamos millones de vidas” si se llevara a cabo esa acción.

Estas son las actividades gratuitas

PAN exige a CNDH y

Frío CDMX: activan alerta amarilla

Exatlón México: quién gana la

México: cotización de cierre del
Caen “El Caporal” y “El

Exatlón México: quién gana la

México vs Paraguay, IA revela

