“Tenemos un problema con México”, acusa Donald Trump sobre ingreso de drogas a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla dentro del Despacho Oval, el día en que se espera que firme el proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre del gobierno estadounidense, en la Casa Blanca en Washington, D.C., 12 de noviembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aún mantienen “un problema con México y Colombia” respecto al ingreso de drogas desde ambos países.

La declaración la realizó durante una entrevista con medios de comunicación a bordo del Air Force One este viernes 14 de noviembre, en la que Trump destacó que el ingreso de drogas ha disminuido y que su administración ha trabajado “muy bien”, pero acusó que los resultados no han sido favorables tanto en México como Colombia.

“Hemos logrado muchos avances con Venezuela en términos de detener el ingreso masivo de drogas. Pero tenemos un problema con México, tenemos un problema con Colombia, me refiero al país Colombia. Eh, lo estamos haciendo muy bien", dijo al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante un anuncio sobre las políticas de su administración contra los cárteles y el tráfico de personas, desde el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 23 de octubre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Cabe señalar que Trump ha declarado en varias ocasiones que los cárteles mantienen control en México, por lo que incluso tendrían una “alianza” con el gobierno.

“Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos", afirmó en una conferencia de prensa del pasado 23 de octubre.

Desde el inicio de su administración el pasado 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos ha ejercido presión a México para el combate de los cárteles y evitar el trasiego de drogas a ese país.

Esto ha motivado que ambas naciones lleven a cabo reuniones para hablar sobre seguridad, cárteles, migración y el tráfico de armas y drogas. Además, Trump ha implementado aranceles como una medida para acelerar las acciones por parte del gobierno mexicano en la materia.

Marco Rubio descarta envío de tropas a México

Marco Rubio dio estas declaraciones sobre las acciones para el combate al narcotráfico en México después de su asistencia a la cumbre G7 de encargados de relaciones exteriores| Lynne Sladky / Associated Press

Estos señalamientos ocurren luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de Trump no enviará tropas a México ni tomará decisiones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico.

Fue en entrevista con medios, concedida en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, Canadá, y tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre G7, que Rubio afirmó que mantendrán su apoyo a México solo en caso de que el gobierno mexicano lo solicite.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. No vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas si nos lo pidieran”, afirmó.

Además, el funcionario destacó que México ha llevado a cabo avances para detener el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos y que la colaboración se encuentra en “su punto más alto en la historia”.

Cárteles cuentan con mayor inteligencia que los Estados, acusa

El secretario de Estado norteamericano declaró que no se tomarán decisiones unilterales por parte de la administración del presidente Donald Trump | Mandel Ngan / Pool via Reuters

Marco Rubio también advirtió que el crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad de los países, ya que “son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. En muchos casos poseen más armas, mejor entrenamiento y más inteligencia que los Estados Nación”.