México

“Tenemos un problema con México”, acusa Donald Trump sobre ingreso de drogas a EEUU

El presidente de los Estados Unidos destacó que el trasiego de drogas desde Venezuela ha disminuido pero aún se mantiene en México y Colombia

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla dentro del Despacho Oval, el día en que se espera que firme el proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre del gobierno estadounidense, en la Casa Blanca en Washington, D.C., 12 de noviembre de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aún mantienen “un problema con México y Colombia” respecto al ingreso de drogas desde ambos países.

La declaración la realizó durante una entrevista con medios de comunicación a bordo del Air Force One este viernes 14 de noviembre, en la que Trump destacó que el ingreso de drogas ha disminuido y que su administración ha trabajado “muy bien”, pero acusó que los resultados no han sido favorables tanto en México como Colombia.

“Hemos logrado muchos avances con Venezuela en términos de detener el ingreso masivo de drogas. Pero tenemos un problema con México, tenemos un problema con Colombia, me refiero al país Colombia. Eh, lo estamos haciendo muy bien", dijo al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula durante un anuncio sobre las políticas de su administración contra los cárteles y el tráfico de personas, desde el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 23 de octubre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Cabe señalar que Trump ha declarado en varias ocasiones que los cárteles mantienen control en México, por lo que incluso tendrían una “alianza” con el gobierno.

“Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos", afirmó en una conferencia de prensa del pasado 23 de octubre.

Desde el inicio de su administración el pasado 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos ha ejercido presión a México para el combate de los cárteles y evitar el trasiego de drogas a ese país.

Esto ha motivado que ambas naciones lleven a cabo reuniones para hablar sobre seguridad, cárteles, migración y el tráfico de armas y drogas. Además, Trump ha implementado aranceles como una medida para acelerar las acciones por parte del gobierno mexicano en la materia.

Marco Rubio descarta envío de tropas a México

Marco Rubio dio estas declaraciones
Marco Rubio dio estas declaraciones sobre las acciones para el combate al narcotráfico en México después de su asistencia a la cumbre G7 de encargados de relaciones exteriores| Lynne Sladky / Associated Press

Estos señalamientos ocurren luego de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de Trump no enviará tropas a México ni tomará decisiones unilaterales en la lucha contra el narcotráfico.

Fue en entrevista con medios, concedida en el Aeropuerto Internacional John C. Munro de Hamilton, Canadá, y tras participar en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Cumbre G7, que Rubio afirmó que mantendrán su apoyo a México solo en caso de que el gobierno mexicano lo solicite.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. No vamos a tomar medidas unilaterales, ni a enviar fuerzas estadounidenses a México. Pero podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia, con todo tipo de cosas si nos lo pidieran”, afirmó.

Además, el funcionario destacó que México ha llevado a cabo avances para detener el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos y que la colaboración se encuentra en “su punto más alto en la historia”.

Cárteles cuentan con mayor inteligencia que los Estados, acusa

El secretario de Estado norteamericano
El secretario de Estado norteamericano declaró que no se tomarán decisiones unilterales por parte de la administración del presidente Donald Trump | Mandel Ngan / Pool via Reuters

Marco Rubio también advirtió que el crimen organizado representa una amenaza grave para la seguridad de los países, ya que “son muy poderosos. Y el hecho de que no estén motivados por una ideología no significa que no sean terroristas. En muchos casos poseen más armas, mejor entrenamiento y más inteligencia que los Estados Nación”.

Temas Relacionados

Donald TrumpTrasiego de drogasCárteles mexicanosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

La célula delictiva es dedicada a la venta y distribución de droga en dicha alcaldía

Cae líder de una facción

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

Mientras se impulsa el encuentro del menor con el futbolista, el actor reclama que se le sigue negando la oportunidad de compartir tiempo con su familia

Julián Gil explota nuevamente contra

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

El hijo de Bárbara Mori cambió inesperadamente la estrategia ante la nueva regla de la producción

La Granja VIP: Adal Ramones

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del viernes 14 de noviembre

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del sorteo Melate, Revancha
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae líder de una facción

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

Asesinan a Efrén Adame, líder sindical de la CTM en Guerrero

Madres buscadoras localizan 2 cuerpos enterrados en predio de Jalisco, presunto responsable confesó y fue detenido

Tania Valdez Cuellar, alcaldesa de Hidalgo, denuncia amenazas tras ser acusada de presuntos vínculos delictivos

Plan Michoacán: detienen a cinco personas por posesión de drogas, armas largas y cartuchos

ENTRETENIMIENTO

Julián Gil explota nuevamente contra

Julián Gil explota nuevamente contra Marjorie de Sousa por campaña para que su hijo conozca a Messi

La Granja VIP: Adal Ramones revela que habrá doble traición la noche

Ángela Aguilar responde si se enojó con Nodal por ignorarla tras ganar Latin Grammy

Rivalidad entre Dalílah Polanco y Mar Contreras revive tras polémicas declaraciones de la actriz

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Yeri Mua en el Auditorio Nacional de la CDMX

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold

Rafael “Divino” Espinoza vs Arnold Khegai: cuándo, dónde y a qué hora ver pelea en vivo por el campeonato de la OMB

La peculiar cábala que inspiró a Luis Gamboa en su doblete ante Argentina Sub-17

Los Tuzos del Pachuca anuncian a Esteban Solari como su nuevo entrenador

Leyenda asegura que Canelo Álvarez no merece estar entre los mejores de todos los tiempos: “Perdió sus peleas más importantes”

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera