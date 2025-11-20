Receta de pay de queso con galletas sin horno que es fácil y rápido de preparar

Rebanada de pay de queso con base de galleta crujiente, textura cremosa y superficie ligeramente dorada al horno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pay de queso con galleta destaca como una de las opciones más sencillas y rápidas para quienes buscan un postre casero sin complicaciones.

Su preparación no requiere horno y solo demanda ingredientes básicos, accesibles en cualquier despensa por lo que es ideal para quienes quieren algo delicioso sin tener grandes habilidades reposteras.

Esta receta permite obtener una textura cremosa y un sabor suave con muy pocos pasos, convirtiéndose en una alternativa ideal para reuniones, celebraciones o para disfrutar en familia.

Esta opción es ideal para un antojo en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pay de galleta sin horno con base y cobertura de galleta

Ingredientes

300 g de galletas tipo María o de vainilla

120 g de manteca/mantequilla derretida

1 lata (395 g) de leche condensada

190 g de queso crema a temperatura ambiente

½ taza de jugo de limón

Ralladura de 1 limón (opcional)

Preparación

Base de galleta: Tritura 200 g de galletas hasta obtener un polvo fino. Mezcla con la mitad de la manteca derretida (60 g). Presiona esta mezcla sobre el fondo de un molde desmontable (20-22 cm) hasta compactar bien. Lleva al refrigerador durante 15 minutos. Relleno: Bate el queso crema hasta que esté suave. Añade la leche condensada y mezcla hasta integrar. Incorpora el jugo de limón y la ralladura, mezclando hasta que la mezcla espese. Cobertura de galleta: Tritura los 100 g restantes de galletas y mézclalos con los 60 g de manteca derretida restantes. Reserva. Montaje: Vierte el relleno sobre la base ya fría. Distribúyelo de manera uniforme. Cubre la superficie con la mezcla de galleta reservada, repartiéndola bien para que cubra totalmente el relleno. Refrigeración: Lleva el pay al refrigerador durante al menos 3 horas, hasta que el relleno esté firme. Servir: Desmolda y sirve frío. Puedes decorar con ralladura de limón, frutas o crema batida si lo deseas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de un pay de queso con galleta

El perfil nutricional varía según las marcas y cantidades exactas utilizadas. A continuación, se presenta una estimación aproximada para un pay de galleta sin horno preparado con los ingredientes indicados y calculado para 8 porciones:

Por porción (1/8 del pay):

Calorías: 320-350 kcal por rebanada

Proteínas: 5-6 g

Grasas totales: 15-18 g Grasas saturadas: 8-9 g

Carbohidratos: 42-45 g Azúcares: 27-30 g

Fibra: 0,5-1 g

Sodio: 140-180 mg

Calcio: 110-130 mg

Estos valores son estimativos y pueden variar según el tipo de galleta y queso crema utilizados; sin embargo, es importante recordar que la receta es alta en carbohidratos y azúcares, con un aporte moderado de proteínas y grasas por lo que se recomienda consumir con moderación.

