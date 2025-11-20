México

Receta de pay de queso con galletas sin horno que es fácil y rápido de preparar

Este postre será irresistible si lo compartes con amigos o familiares

Rebanada de pay de queso
Rebanada de pay de queso con base de galleta crujiente, textura cremosa y superficie ligeramente dorada al horno.

Un pay de queso con galleta destaca como una de las opciones más sencillas y rápidas para quienes buscan un postre casero sin complicaciones.

Su preparación no requiere horno y solo demanda ingredientes básicos, accesibles en cualquier despensa por lo que es ideal para quienes quieren algo delicioso sin tener grandes habilidades reposteras.

Esta receta permite obtener una textura cremosa y un sabor suave con muy pocos pasos, convirtiéndose en una alternativa ideal para reuniones, celebraciones o para disfrutar en familia.

Esta opción es ideal para
Esta opción es ideal para un antojo en familia.

Pay de galleta sin horno con base y cobertura de galleta

Ingredientes

  • 300 g de galletas tipo María o de vainilla
  • 120 g de manteca/mantequilla derretida
  • 1 lata (395 g) de leche condensada
  • 190 g de queso crema a temperatura ambiente
  • ½ taza de jugo de limón
  • Ralladura de 1 limón (opcional)

Preparación

  1. Base de galleta: Tritura 200 g de galletas hasta obtener un polvo fino. Mezcla con la mitad de la manteca derretida (60 g). Presiona esta mezcla sobre el fondo de un molde desmontable (20-22 cm) hasta compactar bien. Lleva al refrigerador durante 15 minutos.
  2. Relleno: Bate el queso crema hasta que esté suave. Añade la leche condensada y mezcla hasta integrar. Incorpora el jugo de limón y la ralladura, mezclando hasta que la mezcla espese.
  3. Cobertura de galleta: Tritura los 100 g restantes de galletas y mézclalos con los 60 g de manteca derretida restantes. Reserva.
  4. Montaje: Vierte el relleno sobre la base ya fría. Distribúyelo de manera uniforme. Cubre la superficie con la mezcla de galleta reservada, repartiéndola bien para que cubra totalmente el relleno.
  5. Refrigeración: Lleva el pay al refrigerador durante al menos 3 horas, hasta que el relleno esté firme.
  6. Servir: Desmolda y sirve frío. Puedes decorar con ralladura de limón, frutas o crema batida si lo deseas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de un pay de queso con galleta

El perfil nutricional varía según las marcas y cantidades exactas utilizadas. A continuación, se presenta una estimación aproximada para un pay de galleta sin horno preparado con los ingredientes indicados y calculado para 8 porciones:

Por porción (1/8 del pay):

  • Calorías: 320-350 kcal por rebanada
  • Proteínas: 5-6 g
  • Grasas totales: 15-18 g
    • Grasas saturadas: 8-9 g
  • Carbohidratos: 42-45 g
    • Azúcares: 27-30 g
  • Fibra: 0,5-1 g
  • Sodio: 140-180 mg
  • Calcio: 110-130 mg

Estos valores son estimativos y pueden variar según el tipo de galleta y queso crema utilizados; sin embargo, es importante recordar que la receta es alta en carbohidratos y azúcares, con un aporte moderado de proteínas y grasas por lo que se recomienda consumir con moderación.

<br>

