PRI conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana comparando a Morena con el Porfiriato

Alejandro Moreno destacó que el PRI transformó los ideales de la Revolución Mexicana en instituciones sólidas y duraderas. Crédito: X @PRI_Nacional

En el contexto del aniversario 115 de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su presidente, Alejandro Moreno, aprovecharon la efeméride para lanzar duras críticas contra el gobierno de Morena.

Desde sus canales oficiales, el PRI recordó el origen de la Revolución Mexicana como un movimiento impulsado por el hartazgo social ante la injusticia y la represión. En un mensaje difundido en redes sociales, la organización subrayó: “Hoy conmemoramos 115 años del estallido de la Revolución Mexicana, un movimiento que surgió cuando nuestro pueblo dijo: ‘Ya basta’. Ya basta de injusticias, ya basta de asesinar, de matar, de perseguir al pueblo de México”.

Alito Moreno, líder nacional del PRI, señaló que “la Revolución no terminó en 1917… Fue el PRI el que convirtió los ideales revolucionarios en instituciones reales, duraderas, firmes y sólidas”, de acuerdo con el mensaje del partido en su cuenta de X.

El PRI conmemoró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con críticas al gobierno de Morena. Crédito: X @PRI_Nacional

El tono conmemorativo dio paso a la denuncia política cuando Alito Moreno vinculó el descontento social de hace más de un siglo con la situación actual del país. En su mensaje publicado en su cuenta personal de X, el presidente del PRI afirmó que la Revolución Mexicana fue un movimiento “nacido del cansancio, de la injusticia y del hartazgo frente a un régimen que dejó de escuchar al pueblo."

“Hoy ese hartazgo volvió y tiene nombre: Morena. Un partido de impresentables narcopolíticos, que llegó al poder por la vía democrática, pero ahora se empeña en desmantelarla, en reprimir a la juventud y en entregar el país al crimen organizado”. Para Alito Moreno, el mensaje de la Revolución Mexicana mantiene su vigencia: “la justicia se conquista, los derechos y las libertades se defienden”.

La conmemoración coincidió con la polémica generada por la detención de varios jóvenes tras la marcha de la Generación Z. Desde el Senado, Alito Moreno lanzó un llamado enfático el pasado 19 de noviembre: “¡Exigimos la liberación inmediata de los jóvenes presos políticos detenidos tras la marcha de la Generación Z!”, según declaró el dirigente priísta en la Cámara Alta y replicó en sus redes sociales.

El PRI exigió la liberación inmediata de los jóvenes detenidos durante la protesta de la Generación Z en México. Foto: (Cuartoscuro)

Moreno acusó al gobierno de Morena de utilizar la fuerza del Estado para reprimir a quienes se manifiestan y piensan diferente. En su cuenta de X, sostuvo que la administración oficialista está “acosando, persiguiendo, golpeando y encarcelando a jóvenes valientes que salieron a marchar, que se atrevieron a decir la verdad y que no se arrodillan ante el poder”.

“¡Basta de represión! ¡Basta de que Morena utilice a las instituciones para proteger delincuentes y castigar a los que piensan distinto!”, escribió Alito Moreno en la red social.

En su mensaje final, Alito Moreno reiteró la postura del PRI frente a la coyuntura actual: “Con todo el valor, la firmeza y sin tibiezas, el PRI defiende al pueblo de México, a cada joven valiente, a cada voz libre. No nos asustan, no nos intimidan, no nos van a detener. No nos vamos a callar. Vamos a enfrentarlos con todo”, subrayó el dirigente en su cuenta de X.