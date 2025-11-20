Policías de CDMX contienen y rodean a manifestantes de la Generación Z que se dirigían al Zócalo

Manifestación Generación Z CDMX Reforma (@OVIALCDMX/X)

Un grupo aproximado de 300 personas identificadas como parte de la llamada Generación Z fue contenido este 20 de noviembre en Paseo de la Reforma por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que intentaran desplazarse hacia el Zócalo capitalino durante el desarrollo del Desfile Cívico por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana.

Los inconformes, quienes se movilizaron a la altura de la Glorieta del Ahuehuete en dirección al oriente, avanzaban con la intención de llegar al Centro Histórico. Sin embargo, su marcha fue bloqueada en la zona de la Glorieta a Colón, donde se colocó un cerco de uniformados con escudos que les impidió continuar su trayecto.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se optó por retener el paso para evitar que la concentración coincidiera con el despliegue militar y civil que todavía se encontraba en desarrollo.

Los organizadores de la movilización señalaron que su intención era llegar a la Plaza de la Constitución para realizar un posicionamiento público y expresar diversas consignas políticas y sociales relacionadas con la inseguridad, derechos juveniles, entre otras. Durante el bloqueo policial, los manifestantes continuaron coreando consignas, pero sin registrarse incidentes mayores.

Marcha continuará después del Desfile

Fuentes del Gobierno de la Ciudad de México informaron que el paso hacia el Zócalo podrá permitirse una vez que concluya el desfile y se retiren los contingentes militares y vehículos que participan en la ceremonia conmemorativa.

El operativo, precisaron, busca evitar riesgos y aglomeraciones entre participantes -alrededor de 200, según las autoridades- y asistentes que aún permanecían en los alrededores del Centro Histórico.

Hasta el momento, la SSC reporta saldo blanco. No se han registrado enfrentamientos, detenciones ni agresiones físicas entre los inconformes y los uniformados desplegados en la vialidad.

Detención de 4 personas

Manifestación de la Generación Z espera que se reabra el paso para continuar su camino rumbo al zócalo

Las únicas acciones visibles se han limitado a consignas verbales y pancartas realizadas por el grupo, -donde se reporta que son más adultos que jóvenes- que permanece a la espera de indicaciones para continuar su movilización.

Transeúntes y visitantes se han mantenido observando tanto el dispositivo de seguridad como la presencia de los manifestantes, sin mayores complicaciones más allá de ralentización vehicular y el cierre parcial de carriles en Reforma.

Mientras, el Secretario de Gobierno, César Cravioto dijo en entrevista con Milenio, que fueron detenidas cuatro personas que portaban palos y estaban esbozados, fueron consignados al juez cívico.

Mientras las alternativas viales son Av. Chapultepec, Eje 2 Sur y Circuito Interior.

Las autoridades anticipan que una vez liberada la ruta, los manifestantes podrán continuar con su marcha, siempre bajo supervisión policial para asegurar que el tránsito y las actividades conmemorativas concluyan en orden.