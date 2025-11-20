México

Detienen en Tijuana a fugitivo estadounidense acusado de dos homicidios en EEUU

El joven de 19 años es el presunto responsable de dos asesinatos cometidos en noviembre del año pasado en California

Edwin Nathan “N”, alias “Coon”
Edwin Nathan “N”, alias “Coon” fue detenido por autoridades estatales. Crédito: X - Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Tijuana

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo en Tijuana a Edwin Nathan “N”, alias “Coon”, un joven de 19 años originario de Los Ángeles, California, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto responsable de dos homicidios cometidos en noviembre de 2024.

El arresto se efectuó en la colonia Nueva Tijuana, en las inmediaciones de la avenida Alejandro Von Humboldt y la calle José López Portillo Oriente.

“Coon” es señalado por las autoridades del país vecino como el presunto autor material de dos homicidios ocurridos el año pasado en Los Ángeles, California.

Cómo fue la detención de Edwin Nathan “N”, alias “Coon”

Autoridades le encontraron munición de
Autoridades le encontraron munición de una arma corta tras efectuarle una revisión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos oficiales, los agentes de la FESC observaron a un individuo cuya actitud generó sospechas durante un patrullaje preventivo.

El sujeto ignoró instrucciones de la policía y mantuvo las manos dentro de las bolsas del pantalón, lo cual motivó a realizar una revisión preventiva.

La acción de las autoridades permitió localizarle a “Coon” tres cartuchos para arma corta calibre .40 mm.

Una vez identificado, la Coordinación de Enlace Interinstitucional y de Relaciones Internacionales de la FESC confirmó que el detenido era buscado en Estados Unidos por delitos graves.

Según registros, “Coon” es un fugitivo considerado de alta peligrosidad, que huyó hacia México, tras haber cometido dos asesinatos el 7 de noviembre de 2024″.

Además, autoridades señalaron que el Tribunal Superior del Estado de California (condado de Los Ángeles) giró una orden de aprehensión en su contra, fechada el 28 de enero de 2025.

Antecedentes penales de Edwin Nathan “N”

De acuerdo con informes, Edwin Nathan “N” cuenta con antecedentes penales, ya que en mayo de 2023 fue detenido en Pomona, California, cuando aún era menor de edad, por cargos de conducta desordenada, merodear en propiedad privada y entrada no autorizada a predios señalizados.

Luego de su aseguramiento, la FESC notificó a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que tomó custodia del detenido para proceder con los trámites de entrega internacional solicitados por Estados Unidos.

Sobre la detención, la FESC subrayó que la colaboración binacional en materia de persecución de delitos violentos representa una herramienta estratégica para proteger a la ciudadanía en ambos lados de la frontera.

Las autoridades estatales detallaron que mantener vigilancia sobre posibles generadores de violencia favorece el orden y la integridad social en Baja California.

Estas acciones forman parte de una serie de acuerdos de cooperación policial y judicial entre las autoridades de ambos países.

Las actividades ilícitas suelen presentarse de manera recurrente en la región que comparten, razón por la cual los esfuerzos conjuntos están dirigidos a mejorar la capacidad de respuesta e investigación en áreas fronterizas, además de optimizar el intercambio de información y la coordinación de procedimientos judiciales para enfrentar con mayor eficacia las amenazas a la seguridad regional.

