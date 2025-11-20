Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2025.- La artista Alicia Villarreal ofreció una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del proceso judicial que lleva con su ex pareja Cruz Martínez, quien fuera vinculado a proceso por violencia familiar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La cantante Alicia Villarreal expresó alivio y agradecimiento luego de que su exesposo y productor musical, Cruz Martínez, fuera vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en modalidades física, psicológica y patrimonial.

La audiencia, que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León, derivó en la imposición de medidas cautelares a favor de la artista mientras la Fiscalía General del Estado de Nuevo León realiza una investigación complementaria de dos meses.

¿En qué va el caso contra Cruz Martínez?

La situación entre Villarreal y Martínez escaló a la opinión pública en febrero, cuando la intérprete realizó el gesto internacional de auxilio contra la violencia de género durante un concierto en Michoacán, lo que generó amplio eco en redes sociales y alentó a varios de sus seguidores a indagar sobre su seguridad.

Cruz Martínez libró por ahora la acusación de intento de feminicidio y robo. Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO

De acuerdo con la denuncia, la agresión denunciada ocurrió en un domicilio de la cantante en el sector Cumbres, en Monterrey. Martínez la habría despojado de pertenencias, celulares y documentos, lo que la dejó incomunicada hasta que logró pedir ayuda médica.

El proceso de denuncia se inició cuando la artista acudió a las instancias correspondientes, acompañada de sus asesores jurídicos, quienes recopilaron documentación, fotografías, resultados hospitalarios, testimonios de familiares y realizaron la entrega formal a las autoridades.

Alicia Villarreal pasó más de nueve horas ante peritos especialistas en psicología y se sometió a baterías de exámenes, cuyo dictamen resultó clave para el expediente y para acreditar la violencia psicológica sufrida.

Cabe apuntar que entre las medidas cautelares se señala que Cruz Martínez tiene prohibido acercarse a Villarreal o a los lugares que ella frecuente y debe comparecer cada 15 días ante las autoridades judiciales.

Estas medidas buscan prevenir riesgos tanto para la víctima como para el proceso judicial; de detectarse un posible incumplimiento, podrían agravarse las restricciones y librarse una orden de aprehensión.

Las acusaciones por feminicidio y robo presentadas inicialmente no fueron desestimadas de forma definitiva, ya que en etapas procesales posteriores podría solicitarse su inclusión si la investigación así lo permite, explicaron abogados de la artista.

“Gracias a Dios estoy viva”

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2025.- La artista Alicia Villarreal ofreció una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del proceso judicial que lleva con su ex pareja Cruz Martínez, quien fuera vinculado a proceso por violencia familiar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Durante una conferencia de prensa realizada el 19 de noviembre, Villarreal abordó el impacto personal, familiar y público de la denuncia. “Gracias a Dios estoy viva, porque me pudo haber sucedido otra cosa”, afirmó la intérprete.

En sus palabras, reconoció: “Tengo una historia que no hubiera querido que sucediera así”.

La exintegrante del grupo Límite afirmó que no era la primera vez que intentaba denunciar malos tratos y que fue la reiteración de episodios, junto con el gesto de auxilio en el escenario, lo que la impulsó a insistir y no callar más. “Después de la seña, eso me ha impulsado más, porque ya había hecho otras denuncias y no podían seguir. Hoy lo que trato de hacer es avanzar con lo que empecé“, aseguró ante la prensa.

La cantante compartió la dificultad emocional que implicó el proceso y la exposición pública, especialmente para sus hijos, a quienes intenta proteger del conflicto mediático y legal.

“Con los hijos es muy difícil y complejo, y eso sí lastima mucho el corazón. Siempre intento no involucrarlos ni hablar de ellos, ni decir si saben o no, porque es un tema duro. Él sí los metió y afirmó que ellos saben la verdad, pero no hay verdad que puedan conocer cuando solo había dos personas viviendo una situación terrible. Yo soy la persona que sufrió el daño, yo soy la víctima. A veces pareciera que no fue así. Por eso, cada mañana me levanto y tomo fuerzas, respiro profundo y digo: estoy en la lucha por sentirme libre, por no callar, y aquí estoy”, subrayó.

CIUDAD DE MÉXICO, 19NOVIEMBRE2025.- La artista Alicia Villarreal ofreció una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del proceso judicial que lleva con su ex pareja Cruz Martínez, quien fuera vinculado a proceso por violencia familiar. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Villarreal describió cómo los focos rojos de la violencia estuvieron presentes y estuvo consciente de ellos, aunque, según expuso, llegó a normalizar situaciones por vergüenza y miedo.

Aseguró que ahora se mantiene en terapia, recibe respaldo emocional de su pareja y consideró iniciar acciones legales para proteger su nombre y su ámbito privado ante menciones o intromisiones públicas no autorizadas.

En cuanto a las amenazas, declaró haber recibido intimidaciones no solo en su contra sino también hacia familiares y su equipo de trabajo, por lo que prevé actuar legalmente contra quienes resulten responsables.

Uno de los aspectos más personales del testimonio de Villarreal fue su manifestación sobre el escenario como refugio y espacio seguro, mientras fuera de él reconoce haber sobrellevado inseguridad y vigilancia constante. “Mi único lugar donde yo estoy totalmente libre, donde soy la persona que soy, es el escenario”, declaró en la rueda de prensa.

La artista aseguró que su prioridad es buscar justicia y respeto, no venganza. Reiteró que el proceso no se trata de ganar o perder, sino de que se garantice el respeto y los derechos de quienes sufren violencia.

Al cierre de la conferencia, recibió la pregunta sobre sus deseos para su exesposo, quien ya anunció que meterá una contrademanda, a lo que respondió: “Mucha paz”.