Tarjetas del Bienestar vencidas: qué hacer y cuándo entregan el nuevo plástico a beneficiarios de Becas del Bienestar

La reposición inició esta semana y se realizará de forma gradual para estudiantes de Becas Benito Juárez y Beca Rita Cetina

Miles de estudiantes en México comenzaron a recibir el aviso de que sus tarjetas del Banco del Bienestar han vencido y deben ser reemplazadas. Desde el 17 de noviembre arrancó el proceso de reposición.

La medida aplica para beneficiarios de las Becas del Bienestar en todos los niveles atendidos por estos programas, incluyendo Educación Básica, Educación Media Superior, conocida como Becas Benito Juárez, y la Beca Rita Cetina.

El proceso se realizará en fases, por lo que cada estudiante deberá esperar el aviso específico de su plantel o sede antes de acudir por el nuevo plástico. Las autoridades recalcan que acudir sin convocatoria previa podría generar aglomeraciones o retrasos, por lo que la recomendación es seguir únicamente los canales oficiales.

¿A quiénes aplica la reposición de tarjetas del Bienestar?

La renovación aplica tanto a estudiantes de Educación Básica como a beneficiarios de Educación Media Superior, por lo que el universo de usuarios es amplio y diverso en todo el país.

En el caso de la Beca Rita Cetina, la reposición también se encuentra activa, lo que fortalece la continuidad de los apoyos educativos en distintas modalidades.

Las autoridades han pedido a las y los estudiantes evitar acudir sin convocatoria previa, ya que el proceso será escalonado para garantizar un flujo ordenado en cada sede. De igual forma, se recomienda no intentar usar la tarjeta vencida, dado que su validez ya ha expirado.

¿Cuándo entregan las nuevas tarjetas del Banco del Bienestar?

De acuerdo con los avisos difundidos, el Banco del Bienestar será el encargado de determinar las fechas, horarios y sedes para la entrega de nuevos plásticos. Estas jornadas se anunciarán directamente en cada plantel o centro escolar, por lo que la principal recomendación es mantenerse al tanto de los comunicados oficiales.

Aunque los plazos variarán según la región, el proceso de reemplazo comenzó ya el 17 de noviembre y se realizará de forma gradual durante las siguientes semanas. El objetivo es evitar contratiempos y garantizar que todos los beneficiarios reciban su nuevo plástico sin retrasos innecesarios.

¿Qué pasa con los depósitos mientras recibes la nueva tarjeta?

Una de las dudas más frecuentes entre los estudiantes es qué ocurrirá con los depósitos programados durante el proceso de reposición. Las autoridades han confirmado que los apoyos continúan realizándose de manera normal y podrán cobrarse en cuanto el beneficiario reciba su nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

Esto significa que, aunque el plástico anterior ya no tenga validez, los recursos serán depositados y quedarán disponibles para su retiro una vez que el estudiante cuente con su tarjeta actualizada.

Verifica siempre en fuentes oficiales

Los beneficiarios de estar atentos a las autoridades educativas y bancarias, para brindar certeza y evita confusiones entre los estudiantes. Se insiste en la importancia de verificar cualquier aviso únicamente en fuentes oficiales, como los planteles, coordinaciones del programa o los canales institucionales del Banco del Bienestar.

Mientras avanza el proceso de reposición, el Banco del Bienestar continuará informando sobre la entrega y activación de las nuevas tarjetas. Permanecer atento a los avisos permitirá a las y los estudiantes evitar contratiempos y asegurar la continuidad de sus apoyos académicos.